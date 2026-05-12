El recuerdo del Chaqueño Palavecino que enloquece al folklore: aparecen La Sole, Los Nocheros y Abel Pintos

El Chaqueño Palavecino recordó un momento vivido junto a sus colegas.

El Chaqueño Palavecino sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir un emotivo recuerdo de uno de los hitos más significativos de su trayectoria. A través de una publicación que despertó la nostalgia de sus fans, el referente del folklore rememoró el festejo por sus 40 años de carrera en el Movistar Arena, un concierto histórico realizado en 2024.

Pese a que solo han transcurrido dos años de aquella noche, el músico confesó que al encontrarse con el archivo fotográfico la emoción volvió a flor de piel como si el tiempo no hubiera pasado. La celebración de aquellas cuatro décadas de música fue un despliegue de talento y amistad sobre el escenario, contando con invitados como Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Abel Pintos y Axel.

En su posteo, el artista destacó la importancia de esos vínculos, describiendo la experiencia como una de esas noches que quedan grabadas a fuego en el corazón. Las imágenes rescatadas del archivo permitieron revivir el clima de una velada donde el rugido de un estadio lleno, con pañuelos y ponchos al aire, fue el gran protagonista.

"Repasando el archivo, nos encontramos con estos momentos: la emoción de compartir el escenario con grandes amigos", escribió el Chaqueño en el pie de foto, dejando en claro que el valor de ese aniversario residió en la compañía y el reconocimiento mutuo entre colegas.

El anuncio del Chaqueño Palavecino en su posteo

La publicación no solo funcionó como un viaje al pasado reciente, sino también como un puente hacia lo que vendrá, ya que el músico aprovechó para adelantar que el acceso a estos recuerdos es solo el comienzo de una propuesta más amplia para su audiencia.

Hacia el final de su mensaje, Palavecino dejó a sus seguidores en vilo con un anuncio que promete una celebración a la altura de su legado. "Estamos preparando algo muy especial para este 25 de mayo. El archivo histórico se abre para todos ustedes", reveló, sugiriendo que la fecha patria será el marco elegido para compartir material inédito o una nueva producción basada en su vasta historia.

Chaqueño Palavecino.

El homenaje a Messi que hará el Chaqueño Palavecino

El músico anunció una colaboración junto a Efraín Colombo para rendir homenaje a Lionel Messi a través de una nueva composición titulada Pa' La Pulga Messi. El proyecto, revelado mediante las redes sociales de los artistas, busca fusionar la identidad del folklore nacional con la devoción popular por el capitán de la Selección Argentina.