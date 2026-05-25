Emoción en el cuarteto por el mensaje del hijo de Rodrigo con Belgrano campeón: “Somos todos”

Belgrano escribió una página histórica en el fútbol argentino y la consagración tuvo un condimento especial para la familia de Rodrigo “El Potro” Bueno. "El Pirata" venció 3-2 a River Plate en una final épica del torneo Apertura disputada en el estadio Mario Alberto Kempes y consiguió el primer campeonato de su historia. En medio de los festejos, Ramiro Bueno compartió un emotivo mensaje dedicado a su papá, que este 24 de mayo hubiera cumplido 53 años.

“Feliz cumpleaños pá, espero que estés feliz”, escribió el rapero de 29 años, único hijo que Rodrigo tuvo con Patricia Pacheco, en una publicación realizada desde Japón en su cuenta de Instagram.

El mensaje estuvo acompañado por dos fotos en las que se lo ve junto a una imagen tamaño real del “Potro”, sentado en la platea alentando a Belgrano. “Todo lo que viene pasando este mes es medio una locura, pero los locos como yo simplemente lo disfrutamos y transitamos así sin preguntarnos tanto las cosas. Te amo por siempre. Salud a mi pirata cordobés favorito”, agregó.

Luego, Ramiro dejó una frase que rápidamente emocionó a los fanáticos del cantante y del club cordobés: “Un abrazo enorme a todos sus fanáticos, a los hinchas y socios de Belgrano, y también sobre todo a mi familia en este día tan especial. Hoy todos somos Rodrigo, ojalá pudiera ser así siempre. Salud”.

La publicación recibió cientos de mensajes y uno de los más destacados fue el de Magui Olave, quien comentó: “Te amo sobrino de mi vida! El cielo HOY está de fiesta!”.

El posteo de Instagram de Ramiro Bueno tras la consagración de Belgrano.

Días antes de la final, el pasado 20 de mayo, Belgrano había publicado un video junto a Ramiro en Alberdi, en el club del que Rodrigo era fanático. “LO MEJOR DEL AMOR. En Alberdi, Ramiro Bueno volvió a encontrarse con una parte de su historia. En la previa del aniversario del cumpleaños del Potro, Ramiro Bueno recorrió el Gigante y el barrio para recordar a su papá y sentir la pasión que se vive en cada rincón de nuestro lugar en el mundo”, escribieron desde la cuenta oficial del club.

Y concluyeron: “Porque Belgrano es identidad, memoria y un amor que se hereda para siempre. Un amor para toda la vida. ¡Por siempre en nuestros corazones, Rodrigo!”.

Otros mensajes de la familia de Rodrigo Bueno

También se expresó Beatriz Olave, mamá de Rodrigo, que grabó un video con una torta de cumpleaños en el que recordó al cantante en un día atravesado por la emoción y la pasión futbolera. “¿A dónde te fuiste Rodrigo? ¡A la cancha de Belgrano! Que hoy sea tu día maravilloso y danos una alegría a todos, desde el cielo, desde donde estés. ¡Sentate en la tribuna! ¡Te amo hijo, te amo! Aguante Belgrano”, dijo.

Por su parte, Ulises Bueno no pudo asistir al Kempes por compromisos laborales, aunque siguió la final a la distancia. “Gracias Belgrano de mi vida. Gracias Dios. Gracias Potro. Somos campeones”, escribió. En tanto, Alma Celeste Bueno, hija del cantante, estuvo presente en la cancha para acompañar al Pirata y compartió una imagen desde la tribuna.