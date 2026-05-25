Quiénes son los hijos de Christian Petersen: cuántos son y cómo se llaman

Christian Petersen es padre de tres hijos: Hans, Lars y Francis, fruto de su relación con Mercedes Cristiani.

La vida familiar de Christian Petersen volvió a despertar interés público en medio de la preocupación por la salud del reconocido chef. Aunque suele mantener un perfil reservado respecto de su intimidad, en distintas entrevistas habló del vínculo con sus hijos y del orgullo que siente por cada uno de ellos.

Cuántos hijos tiene Christian Petersen

A lo largo de su vida, Christian Petersen formó una familia junto a Mercedes Cristiani, con quien tuvo tres hijos varones: Hans, Lars y Francis. Con el paso de los años, cada uno eligió caminos diferentes, aunque todos mantienen una relación cercana con el cocinero.

Actualmente, Petersen está casado con Sofía Zelaschi, cocinera a quien conoció cuando era jurado de El Gran Premio de la Cocina. La pareja consolidó su relación tras varios años de convivencia y finalmente se casó en 2025.

Mientras el chef atraviesa un delicado momento de salud, el círculo íntimo volvió a ocupar un lugar central. Su esposa, sus hermanos y sus hijos se convirtieron en el principal sostén familiar durante la internación.

Quién es Hans Petersen, el hijo mayor de Christian Petersen

Hans Petersen, de 27 años, es el hijo mayor de Christian Petersen. Nació durante la relación del chef con Mercedes Cristiani y, a diferencia de su padre, siempre mantuvo un perfil muy bajo lejos de los medios y de la exposición pública.

En los últimos días, Hans tomó relevancia mediática al convertirse en el vocero de la familia frente a las consultas sobre la salud del cocinero. Fue quien salió a aclarar algunas versiones que circulaban alrededor de la internación de Petersen.

El joven se dedica al arte plástico y suele compartir en redes sociales algunas de sus obras y momentos personales. Allí también dejó ver el fuerte vínculo que mantiene con su padre.

A pesar de la exposición pública que rodea al chef desde hace años, Hans eligió un camino ligado al arte y la creatividad, manteniéndose alejado de la televisión y de la gastronomía.

Lars Petersen y el vínculo con la gastronomía

Aunque el chef siempre intentó preservar su vida privada, en distintas oportunidades habló del vínculo cercano que mantiene con sus hijos

Lars es el segundo hijo de Christian Petersen y, al igual que sus hermanos, conserva un perfil reservado. Sin embargo, recientemente comenzó a despertar interés porque el chef reveló que seguirá sus pasos dentro del mundo gastronómico.

Tiempo atrás, Petersen compartió una publicación donde expresó la emoción que le generaba ver a su hijo comenzar a cocinar. “Me emociona, mi hijo Lars empieza a cocinar...”, escribió el cocinero, mostrando parte del orgullo que siente por el recorrido de su familia.

Aunque todavía se conocen pocos detalles sobre el presente profesional de Lars, todo indica que la pasión culinaria podría continuar dentro del apellido Petersen.

El chef habló en distintas oportunidades sobre la importancia de que sus hijos encuentren su propio camino, independientemente de la profesión que elijan.

Francis Petersen, el menor de la familia

Francis Petersen es el hijo menor del reconocido chef y actualmente atraviesa la adolescencia. Con 17 años, permanece alejado de la exposición mediática y mantiene una vida privada lejos de las cámaras y los programas de televisión.

A diferencia de Hans y Lars, todavía no trascendieron detalles sobre sus intereses profesionales o proyectos personales. Sin embargo, quienes siguen de cerca la vida de Christian Petersen destacan el fuerte entorno familiar que rodea al cocinero.

En varias entrevistas, Petersen expresó el orgullo silencioso que siente por sus hijos y el deseo de acompañarlos en cada etapa de sus vidas.

Mientras el chef permanece internado y bajo observación médica, la familia volvió a mostrarse unida. Sus hijos, junto a su esposa y sus hermanos, forman hoy el sostén más cercano en uno de los momentos más sensibles que atraviesa el cocinero.