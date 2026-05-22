Los motivos por los que Christian Petersen volvió a estar internado: "Alucinaciones"

Christian Petersen se encuentra internado de nuevo.

La preocupación volvió a instalarse en el mundo del espectáculo tras conocerse la nueva internación de Christian Petersen, quien atraviesa un momento delicado de salud que generó alarma entre sus colegas y seguidores.

¿Qué le pasó a Christian Petersen?

La información se conoció en las últimas horas y fue Pilar Smith quien dio los primeros detalles en LAM, encendiendo todas las alertas. Según relató, el reconocido cocinero ingresó de urgencia al Hospital Alemán acompañado por su esposa, en un cuadro que sorprendió por su gravedad.

“Entró con alucinaciones”, revelaron, en una frase que rápidamente generó impacto y preocupación. De acuerdo a lo trascendido, habría sido atendido en la guardia y derivado directamente al área de psiquiatría.

Petersen ya había sido internado a principio de año.

Christian Petersen volvió a tener un brote

El dato no es menor, ya que se trataría de un episodio agudo que obligó a los médicos a intervenir de inmediato. Según se supo, Petersen habría llegado en medio de un brote, lo que encendió aún más las alarmas.

Si bien lograron estabilizarlo, hasta el momento no se difundió un parte médico oficial que permita conocer con precisión su evolución. La incertidumbre, por ahora, es total.

Este nuevo episodio se suma a un antecedente reciente que ya había puesto en riesgo su vida. Meses atrás, el chef sufrió una grave descompensación mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, lo que obligó a una intervención urgente.

Aquel episodio marcó un antes y un después en su salud, y desde entonces su entorno venía siguiendo de cerca su recuperación. Ahora, esta nueva internación vuelve a encender las señales de alerta y abre interrogantes sobre su estado general.

En medio del hermetismo, colegas y figuras del medio comenzaron a manifestar su preocupación, mientras se aguardan novedades oficiales sobre su evolución.

Así, lo que parecía una recuperación en curso se vio interrumpida por un cuadro inesperado. Y una vez más, el nombre de Christian Petersen queda en el centro de la escena por un motivo que nadie quería volver a escuchar.