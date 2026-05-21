Hay encuestas que miden aprobación, imagen positiva, intención de voto. Y hay una que va más al hueso: preguntarle a la gente cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza cuando piensa en un dirigente.

La consultora TresPuntoZero viene haciendo ese ejercicio con Javier Milei desde enero de 2022, cuando todavía era diputado y fenómeno mediático. El último relevamiento, de mayo de 2026, se realizó sobre 1.000 casos a nivel nacional. El resultado es un mapa del deterioro político del presidente condensado en una secuencia de palabras que cuenta, por sí sola, la historia de su vínculo con la sociedad argentina.

El recorrido: de "loco" a "esperanza"

En enero de 2022, cuando Milei recién había llegado al Congreso, la palabra dominante era "loco". Aparecía enorme en el centro de la nube de palabras, rodeada por términos como "nada", "no sé", "futuro" y "capaz". Era un momento de curiosidad más que de adhesión o rechazo profundo. El personaje generaba ruido, interés y desconcierto en partes iguales.

Para mayo de 2023, en plena campaña presidencial, el panorama se mantenía similar. Sin embargo, el término "esperanza" empezaba a ganar volumen entre los votantes que miraban con interés la propuesta libertaria, mientras que "payaso" y "nada" todavía ocupaban lugares relevantes.

El quiebre llegó en septiembre de 2023, después de las PASO que lo catapultaron. En la nube general "loco" seguía siendo la palabra más grande, pero al abrir por voto se revelaba un fenómeno decisivo: entre los votantes de La Libertad Avanza, la palabra dominante ya era "esperanza", acompañada por "futuro", "libertad", "genio" y "cambio". Esa fue la base emocional que lo llevó a la presidencia.

En diciembre de 2023, el mes en que asumió, la transformación se completó. "Esperanza" pasó a dominar la nube general, ya no solo entre sus votantes. "Loco" seguía presente pero en un segundo plano. "Cambio", "honesto", "futuro" y "coraje" rodeaban la palabra central. Era el momento de máxima expectativa social sobre el nuevo gobierno.

El techo y la erosión

Durante los primeros meses de gestión, la estructura se mantuvo. En marzo de 2024, "esperanza" conservaba el primer lugar en la nube general. Entre los votantes de LLA, el campo semántico era contundente: "esperanza", "coraje", "honestidad", "genio", "libertad". El electorado propio mantenía intacta la fe en el proyecto.

En junio de 2024, a seis meses de gobierno, apareció un primer matiz: "genio" creció hasta compartir el primer plano con "esperanza". Era un corrimiento sutil. La sociedad empezaba a evaluar gestión además de promesa. Los términos negativos entre la oposición se endurecían: "desquiciado", "demente", "perverso" ganaban tamaño. Pero la base propia se mantenía firme.

Febrero de 2025 marcó una primera señal de alarma. "Esperanza" todavía lideraba, pero apareció con fuerza una palabra nueva en el mapa: "estafador". El caso $LIBRA, que estalló en ese período, introdujo por primera vez de manera masiva la asociación entre Milei y el engaño económico. Entre los votantes de Unión por la Patria, "estafador" se convirtió en la palabra dominante, desplazando a "loco" y "desquiciado" que habían liderado desde 2022.

El giro: noviembre de 2025

Para noviembre de 2025, el mapa mental de los argentinos sobre Milei cambió de manera estructural. "Corrupto" irrumpió con fuerza y se instaló al mismo nivel que "esperanza". Las dos palabras convivían en el centro de la nube, compitiendo por el primer lugar. Era una imagen partido al medio que reflejaba la polarización del momento: entre los votantes de LLA, "esperanza" y "genio" todavía lideraban; entre los de Unión por la Patria, "corrupto" y "vendepatria" dominaban sin discusión.

El dato clave de noviembre estaba en el tercer grupo: los votantes de Juntos por el Cambio. Allí "esperanza" y "genio" todavía aparecían con relevancia, pero "corrupto" ya se filtraba con tamaño visible. El desgaste empezaba a traspasar la frontera opositora.

Mayo de 2026: "corrupto" domina

El relevamiento de mayo de 2026 ya no deja lugar a matices. "Corrupto" es la palabra más grande de la nube de palabras, claramente por encima de todas las demás. "Esperanza" retrocedió a un segundo plano. El campo semántico que rodea al presidente está ahora dominado por términos como "asco", "perverso" y "malo".

Las palabras positivas no desaparecieron. "Esperanza", "honesto", "genio" y "coraje" siguen presentes. Pero perdieron volumen de manera evidente frente a la irrupción de la percepción de corrupción como rasgo definitorio del gobierno.

La apertura por electorado profundiza el diagnóstico. Entre quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023, las palabras dominantes siguen siendo "esperanza", "genio" y "honesto", pero ya conviven con "corrupto" y "Adorni" entre los términos visibles. Es la primera vez en toda la serie que el nombre de un funcionario aparece como palabra asociada espontáneamente al presidente. El escándalo del jefe de Gabinete se coló en el imaginario del propio electorado oficialista.

Lo que las palabras dicen sobre 2027

La serie completa de TresPuntoZero permite reconstruir un arco narrativo que ningún número de aprobación puede capturar con la misma precisión. Milei pasó de ser el "loco" que generaba curiosidad, al hombre que encarnaba la "esperanza" de cambio, al presidente que hoy es definido ante todo como "corrupto".

Ese tránsito tiene consecuencias electorales concretas. La palabra "esperanza" no era solo una percepción: era el activo político central de La Libertad Avanza. Un presidente que prometía terminar con la casta y que hoy es asociado prioritariamente con corrupción enfrenta un problema que va más allá de los puntos de aprobación. Lo que se rompió no es solo un número: es la promesa fundacional del proyecto.

Los escándalos que explican el giro tienen nombre propio. El caso $LIBRA introdujo "estafador" en febrero de 2025. El caso Adorni consolidó "corrupto" como palabra dominante entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. La causa ANDIS, que involucra a Karina Milei, reforzó el campo semántico negativo. La acumulación de episodios generó un efecto que las encuestas tradicionales tardan más en captar pero que el "top of mind" revela sin filtros: la sociedad cambió la categoría mental con la que procesa a Milei.

De cara a las elecciones de 2027, el Gobierno necesita revertir una asociación que ya se instaló en lo más profundo de la percepción pública. No se trata de subir dos o tres puntos de imagen: se trata de desplazar una palabra que hoy ocupa el centro del mapa mental de los argentinos cuando piensan en su presidente.