Ver Estudiantes vs. Flamengo en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El "Pincha" tiene una visita dura al Flamengo.

Estudiantes de La Plata visita este miércoles a las 21:30 horas a Flamengo por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Un partido clave para el "Pincha", que si no pierde en Río de Janeiro puede llegar a la última fecha sin la obligación de ganar para pasar a la siguiente fase e incluso tiene chances de pelear el primer puesto si da el batacazo en Brasil ante el Mengão.

El conjunto de Alexander "El Cacique" Medina llega golpeado después de su eliminación rápida en los playoff del torneo Apertura frente a Racing, con un gol de Santiago Sosa sobre el final del encuentro. Un resultado negativo que pegó fuerte en la institución de La Plata, que había logrado quedar primera en su grupo y tenía la chance de definir todos los partidos de local, algo que no pudo aprovechar.

Por dónde ver Estudiantes contra Flamengo

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Estudiantes de La Plata y Flamengo de este miércoles 21:30 será transmitido por Fox Sports y la plataforma Disney +.

Una baja sensible para visitar a Flamengo

Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Ramiro Funes Mori, quien quedó descartado por un cuadro gripal y no viajó con la delegación pincharrata a Río de Janeiro. De este modo, Medina le abrió las puertas de la convocatoria al juvenil Valente Pierani para ocupar su lugar en la lista. Pero no todas son malas para el conjunto platense, que podrá volver a contar para este partido con Eric Meza, Joaquín Tobio Burgos y Tiago Palacios.

El último duelo terminó 1 a 1.

El once que se perfila como titular es con Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Alexis Castro; Guido Carrillo y Tiago Palacios. Una visita de riesgo para Estudiantes, que jugó en el Maracaná ante este mismo rival en 2025 por los cuartos de final de la Copa Libertadores, con triunfo para los brasileños por 2 a 1.

El TAS deja sin efecto la sanción de AFA a Verón

En la previa al duelo copero, la dirigencia del "Pincha" recibió una noticia favorable de parte del TAS, el máximo tribunal deportivo, que dejó sin efecto la sanción de AFA para que Juan Sebastián Verón pueda ejercer como presidente de Estudiantes por señalarlo como impulsor del pasillo de espaldas que le realizó el equipo a Rosario Central cuando el "Canalla" recibió el controvertido título por la tabla anual en 2025.