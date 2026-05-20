YPF Luz inauguró El Quemado, el parque solar más grande de la Argentina

YPF Luz inauguró el Parque Solar El Quemado, el parque fotovoltaico más grande de la Argentina, ubicado en el departamento de Las Heras. Con una capacidad instalada de 305 megavatios (MW), el proyecto representa más del 11% de la capacidad solar instalada del país y permitirá generar energía equivalente al consumo de más de 233.000 hogares.

La obra demandó una inversión de 211 millones de dólares y se convirtió en el primer proyecto en entrar en operación bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Actualmente, el parque ya cuenta con 200 MW en operación, mientras que los 105 MW restantes atraviesan las pruebas técnicas finales para obtener la habilitación comercial definitiva. La energía producida será comercializada a industrias, empresas y distribuidoras de todo el país a través del Mercado a Término de Energía Renovable (MATER).

Además del impacto energético, el proyecto permitirá evitar la emisión de más de 385.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año y se consolida como una de las principales inversiones en infraestructura renovable del país. Durante la etapa de construcción alcanzó un pico de más de 350 trabajadores, con un 87% de mano de obra local y una integración del 56% de bienes y materiales de origen nacional.

El acto de inauguración contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales.

El primer proyecto inaugurado bajo el RIGI

Durante el acto, Manuel Adorni destacó la relevancia del proyecto como símbolo del nuevo esquema de inversiones impulsado por el Gobierno nacional. “Esta es la Argentina del futuro”, afirmó el funcionario, quien recordó que El Quemado fue el primer proyecto aprobado bajo el RIGI y el primero en ser inaugurado bajo ese régimen.

En la misma línea, el gobernador Cornejo sostuvo que la concreción del parque refleja la importancia de generar incentivos para grandes inversiones y destacó el impacto estratégico del proyecto para la provincia y el sistema energético nacional.

Por su parte, Horacio Marín aseguró que el parque demuestra la capacidad de ejecución de la compañía y remarcó que la obra fue desarrollada en apenas un año. Además, destacó que YPF alcanzó su primer gigavatio de capacidad instalada renovable y vinculó el crecimiento energético con el objetivo de incrementar las exportaciones argentinas en los próximos años.

Impacto energético, empleo y desarrollo local

El Parque Solar El Quemado cuenta con más de 511.000 paneles fotovoltaicos bifaciales instalados sobre una superficie de 620 hectáreas y posee un factor de capacidad estimado del 31,4%. La obra también incluyó una nueva subestación transformadora con tecnología GIS y el tendido de 180 kilómetros de fibra óptica para conectar los sistemas de control y protección al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Durante la etapa de construcción, el proyecto alcanzó un pico de más de 350 trabajadores, de los cuales el 87% correspondió a mano de obra local. Además, se logró una integración del 56% de bienes y materiales de origen local, mientras que parte de los materiales de rezago generados durante la obra fueron reutilizados y donados a municipios y entidades de la zona.

“El parque El Quemado responde a la necesidad de nuestros clientes de contar con energía confiable y acorde a las exigencias del mercado”, aseguró CEO de YPF Luz, Martín Mandarano.

El Quemado es el séptimo proyecto renovable desarrollado por YPF Luz, compañía que actualmente cuenta con una capacidad instalada total de 3,8 GW y abastece alrededor del 10% de la demanda eléctrica del país mediante activos renovables y térmicos distribuidos en ocho provincias argentinas.