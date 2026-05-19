Furor por la UBA que lanza una diplomatura virtual en Inteligencia Artificial

La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció el lanzamiento de una diplomatura de posgrado que comenzará en agosto de 2026, centrada en inteligencia artificial generativa, gestión organizacional y el uso ético de tecnologías emergentes. La propuesta busca formar profesionales capacitados para aplicar estas herramientas con responsabilidad y conciencia en el ámbito empresarial.

Diego Parrás, coordinador académico de la diplomatura en inteligencia artificial aplicada a la gestión de organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, explicó que la iniciativa responde a una demanda creciente del mercado laboral y a la necesidad de especialización en el manejo ético de la IA.

“La diplomatura empieza en agosto, es la primera cohorte”, señaló, y destacó que el programa nace de experiencias previas y de un interés real por parte de los profesionales. La cursada será completamente virtual, con clases sincrónicas una vez por semana para fomentar la interacción constante entre docentes y estudiantes.

Parrás aclaró, en diálogo con Canal E, que “no es que los estudiantes van a tener que ver videos y arreglárselas solos”, ya que el acompañamiento estará a cargo de expertos de distintas áreas que guiarán el proceso formativo.

El plan de estudios contempla un total de 120 horas distribuidas desde agosto de 2026 hasta junio de 2027. Los contenidos incluirán desde inteligencia artificial clásica hasta la generación de contenidos por IA y su aplicación específica en la gestión de organizaciones, brindando una visión amplia y actualizada de la tecnología.

Un aspecto destacado de la diplomatura de la UBA es su perfil interdisciplinario.

Además, la diplomatura se caracteriza por su perfil interdisciplinario: aunque depende de la Facultad de Ciencias Económicas, está abierta a profesionales de diversas áreas que deseen incorporar conocimientos sobre inteligencia artificial aplicada a procesos organizativos. La modalidad combinará tres horas semanales de clases sincrónicas y actividades asincrónicas complementarias.

El interés por esta propuesta fue notable desde su presentación, con cerca de 160 inscriptos en la primera charla informativa, lo que refleja la creciente preocupación y curiosidad sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito profesional.

Con esta iniciativa, la UBA busca posicionarse como un referente en la capacitación ética y especializada en inteligencia artificial, acompañando la expansión de esta tecnología en empresas, universidades y organismos públicos, y promoviendo una formación integral que responda a los desafíos actuales.

La UBA consolida su posicionamiento global: cinco disciplinas entre las 50 mejores del mundo

La Universidad de Buenos Aires (UBA) reafirmó su posicionamiento internacional al ubicarse con cinco disciplinas entre las 50 mejores del mundo y doce dentro del Top 100 en el Ranking QS por materias 2026, una de las evaluaciones académicas más prestigiosas a nivel global.

El informe, que analiza 55 disciplinas en más de 1.900 universidades, volvió a destacar áreas históricamente fuertes de la UBA. Entre las carreras mejor posicionadas se encuentran Lenguajes Modernos (puesto 22), Ingeniería en Petróleo (35), Derecho (34), Antropología (43) e Historia del Arte (en el rango 26-50).