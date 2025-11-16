"El día que me quieras: El viaje de Gardel" es una película dirigida por Matías Mera con producción de la Universidad de Buenos Aires.

La figura de Carlos Gardel volvió a brillar en el escenario internacional, esta vez gracias a la tecnología y la innovación. Un cortometraje animado producido por la Universidad de Buenos Aires (UBA) se llevó el Premio del Jurado a Mejor Animación en la primera edición del AI Film Festival de Japón, celebrado en Tokio. El film titulado "El día que me quieras. El viaje de Gardel", dirigido por Matías Mera y coproducido con Cráneo Films, ofrece un viaje visual por la vida y obra de uno de los máximos íconos del tango argentino.

A 90 años de su fallecimiento, la obra rinde homenaje a Gardel desde una mirada contemporánea, combinando animación, inteligencia artificial y archivos históricos para reconstruir su legado. Este cortometraje, que tuvo su estreno mundial en el 3º Festival Internacional de Cine de la UBA en octubre pasado, marcó un hito en la producción audiovisual universitaria. Mera destacó en redes sociales: “Este logro, en el primer festival donde exhibimos la película, es un testimonio del enorme trabajo y de la confianza depositada por la Universidad de Buenos Aires en este proyecto”.

Además, resaltó la trascendencia cultural del proyecto: “La recepción de esta historia argentina a miles de kilómetros de distancia subraya el poder de Gardel como ícono cultural para conectar con audiencias del otro lado del planeta”. El cortometraje recorre desde los humildes orígenes de Gardel hasta su consagración mundial. Destaca momentos clave como la creación del tango canción, sus más de diez películas y los que podrían considerarse los primeros videoclips en la historia.

Gracias a la inteligencia artificial generativa, el equipo recreó 47 personajes y 75 escenas, logrando una versión animada y tecnológica del cantor que, sin perder su esencia, luce rejuvenecido y vibrante. También se reconstruyen los últimos instantes de Gardel en la cima de su fama y el multitudinario funeral que tuvo lugar en Buenos Aires, uno de los más masivos del país. Para ello, un equipo de más de 40 especialistas audiovisuales —entre guionistas, historiadores, productores y archivistas— trabajó durante ocho meses en la elaboración del guion y la animación.

La película animada sobre Carlos Gardel dura 32 minutos y fue realizada mediante inteligencia artificial generativa.

La investigación incluyó episodios poco difundidos, como su encuentro con Astor Piazzolla en Estados Unidos, su relación con Charles Chaplin, la amistad con Enrico Caruso y su paso escolar junto a Ceferino Namuncurá. Desde la UBA explicaron que “la incorporación de la inteligencia artificial permitió explorar nuevas posibilidades para preservar y reinterpretar figuras culturales desde una mirada contemporánea, acercando la historia de Gardel a las generaciones más jóvenes”.

La premiación al corto animado sobre Gardel y generado con IA

El AI Film Festival de Japón, el primero en ese país dedicado a la narrativa audiovisual generada por inteligencia artificial, se realizó en la Base de Innovación de Tokio. Reunió a cineastas, investigadores y tecnólogos de todo el mundo con interés en las fronteras del cine con IA.

El jurado destacó la capacidad del cortometraje argentino para fusionar emoción, innovación y memoria histórica en una obra que “trasciende el tiempo y las fronteras culturales”. Por su parte, la sinopsis oficial describe al film como “la aventura que cambió la historia de la música y dio origen al primer mito del siglo XX: de la pobreza al esmoquin, del arrabal a Manhattan”.