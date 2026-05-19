Evo Morales acusó a Milei de enviar aviones Hércules a Bolivia para trasladar a militares a La Paz

Después de que un diputado boliviano pidiera informes sobre un supuesto envío de gas lacrimógeno desde Argentina para reprimir manifestaciones, el ex presidente de Bolivia Evo Morales denunció que aviones Hércules enviados por el gobierno de Javier Milei fueron utilizados para trasladar efectivos policiales y militares hacia La Paz, en medio de la creciente conflictividad social que atraviesa el país.

Evo Morales aseguró que aeronaves Hércules enviadas desde Argentina fueron utilizadas para trasladar policías y militares de distintas regiones del país hacia La Paz, en el marco de la represión de las protestas y movilizaciones que mantienen en tensión al gobierno boliviano. Durante una entrevista con Radio 10, Morales afirmó que recibió información de integrantes de las fuerzas de seguridad sobre la llegada de los aviones argentinos. "Hace cuatro o cinco días me ha sorprendido, me informaron militares y policías, han llegado dos Hércules", sostuvo el líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

Según relató, la presencia de esas aeronaves habría sido reconocida públicamente por el presidente boliviano, a quien atribuyó una frase de agradecimiento hacia el mandatario argentino. "El presidente Rodrigo Paz reconoce: 'Gracias, Milei, por mandar aviones por razones humanitarias'", afirmó.

La denuncia sobre material antidisturbios

Morales vinculó además la llegada de los aviones con la denuncia conocida en las últimas horas sobre un supuesto envío de "material antidisturbios" desde Argentina. "Esos Hércules que llegan de Argentina, según información y hay fotografías también, descargando cajas y cajas de material antidisturbios", aseguró.

Las declaraciones se producen luego de que un diputado boliviano solicitara informes al gobierno de su país para determinar si existió una transferencia de gases lacrimógenos y otros elementos destinados al control de protestas desde Argentina hacia Bolivia. La denuncia abrió interrogantes sobre el rol que podría estar desempeñando el gobierno de Javier Milei en el contexto de la crisis política boliviana y generó repercusiones tanto en sectores opositores como en organizaciones sociales.

Más allá del supuesto envío de equipamiento, Morales puso el foco en el presunto traslado de efectivos de seguridad. "Han trasladado policías en aviones de Argentina, enviados por Milei, militares también, de Santa Cruz, de Potosí, de Tarija, de Chuquisaca, a La Paz. Está lleno La Paz", sostuvo. De acuerdo con su relato, los vuelos tuvieron como destino la sede del gobierno boliviano y permitieron concentrar personal de distintas regiones del país en la capital. "Ha sido a La Paz, a la sede de gobierno", remarcó.