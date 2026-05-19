Abrirán Jurassic Park en Vicente López: qué dinosaurios habrá y dónde comprar las entradas

Abrirán Jurassic Park en Vicente López

Los dinosaurios de Jurassic Park llegarán a Buenos Aires en una mega instalación ubicada en Vicente López. Jurassic World: The Experience abre oficialmente sus icónicas puertas en Alrío desde el próximo 12 de junio. Los detalles de los dinosaurios que habrá y dónde comprar entradas para la mega experiencia jurásica con bestias prehistóricas de tamaño real.

Tras agotar entradas en ciudades como Londres, Ciudad de México y Bogotá, Jurassic World: The Experience llega por primera vez a Buenos Aires, con una puesta en escena que promete transportar a grandes y chicos directamente al corazón de Isla Nublar. Basada en la exitosa franquicia cinematográfica de Universal Pictures y Amblin Entertainment, esta experiencia combina entretenimiento de primer nivel con ciencia y educación a través de un recorrido que promete despertar la emoción, la curiosidad y la nostalgia de sus visitantes.

Blue, la temible velocirraptor de Jurassic World.

Todos los dinosaurios que habrá

Al cruzar las puertas de Jurassic World, te encontrarás con escenarios temáticos, selvas prehistóricas y la sensación de estar dentro de la película, todo esto acompañado por dinosaurios de tamaño real, creados con tecnología animatrónica de última generación por los expertos de Animax Designs. A través de esta aventura habrá encuentros con, por ejemplo, un imponente Braquiosaurio que deja sin aliento, a los intrépidos y veloces Velociraptors, incluida Blue, la favorita de los fans y también al rey indiscutido del mundo jurásico: el Tiranosaurus Rex.

El rey: El Tiranosaurus Rex, la estrella del mundo jurásico.

Esta esperada atracción es producida por Neon, líder global en experiencias inmersivas y épicas, y presentada en colaboración con Universal Destinations & Experiences y Popart Music. Jurassic World: The Experience es una exhibición familiar de proporciones masivas basada en una de las franquicias de mayor éxito en la historia del cine. “Estamos seguros de que Jurassic World The Experience será uno de los sucesos más importantes para el mundo del entretenimiento en Argentina, este 2026. Es la exhibición de dinosaurios más grande del planeta; un espectáculo inmersivo impactante, de nivel internacional que marcó récords en cada una de sus presentaciones, superando los 8 millones de visitantes", señaló Matías Loizaga, de Popart Music.

Cuándo salen a la venta las entradas para Jurassic World: The Experience