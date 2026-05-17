Estudiantes denuncian que Lourdes Sánchez debe un premio de $1 millón hace ocho meses

Estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) denunciaron públicamente al Instituto de Cultura de Corrientes por no pagarles un premio de 1 millón de pesos obtenido el año pasado. El malestar se acrecienta al observar el destino de los recursos públicos. "Nos dicen que no tienen plata para pagar sus deudas. Sin embargo, vemos cómo se financian eventos masivos como ArteCo o la Fiesta del Chamamé", cuestionaron los damnificados.

Los realizadores del cortometraje documental titulado "Las que sostienen" resultaron ganadores de la 9ª Feria de Pitching de proyectos audiovisuales realizada en septiembre de 2025, pero señalaron que el monto prometido por la institución que preside María Lourdes Sánchez nunca fue transferido.

La situación es crítica para los jóvenes cineastas, quienes confiaron en la institucionalidad del certamen para avanzar con la producción. "Con la promesa de que íbamos a recibir el premio, nos endeudamos y pedimos prestado para poder filmar", señalaron a través de sus redes sociales. Pese a la falta de fondos, el corto recorre festivales nacionales de prestigio.

El montajista del documental, Maximiliano Vigay, confirmó que el grupo presentó cinco notas formales sin obtener soluciones concretas. "La única que nos atendió fue la secretaria privada de Lourdes Sánchez y la contadora del Instituto. Siempre es lo mismo: que los tiempos en la gestión pública son diferentes y que no tienen fechas para pagar el premio", relató el joven a Perfil.

Asimismo, Vigay denunció que el trato recibido por parte de las autoridades fue "bastante hostil" durante las consultas personales. Por su parte, fuentes del Instituto de Cultura de Corrientes intentaron desligar la responsabilidad de la conducción actual. En declaraciones para el mismo medio, argumentaron que existen "deudas de la gestión anterior", en referencia a la etapa encabezada por Beatriz Kunin, que todavía no fueron canceladas, y que el premio de la Feria se encuentra en ese listado de pendientes.

Valdés intentó minimizar el ajuste nacional, pero reconoció obras frenadas por Milei

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, intentó relativizar el impacto del reciente ajuste nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei mediante la Decisión Administrativa 20/2026, aunque, en su intento de defensa, admitió que la provincia arrastra una fuerte paralización de obras públicas desde la asunción del libertario el 10 de diciembre de 2023.

Según informó Perfil, el mandatario correntino sostuvo que la provincia “no se vio afectada” por el último recorte anunciado por Nación porque, según explicó, Corrientes ya no contaba con obras nacionales en ejecución ni proyectos comprometidos. Sin embargo, la afirmación terminó exponiendo el impacto previo del ajuste sobre infraestructura y desarrollo provincial.

“Nosotros no nos vimos afectados en ese recorte. Hay que recordar que no teníamos mayores obras en ejecución ni obras comprometidas por parte de Nación”, expresó Valdés al intentar diferenciar la situación correntina respecto a otras provincias.

Las declaraciones se produjeron luego de que el Gobierno nacional oficializara nuevos recortes presupuestarios en distintas áreas sensibles, profundizando la política de ajuste fiscal impulsada desde la Casa Rosada.

Uno de los principales reclamos que persisten en Corrientes está vinculado a la paralización de la autovía de la Ruta Nacional 12, considerada una obra estratégica para la conectividad y la seguridad vial de la región. El proyecto permanece neutralizado desde hace meses y todavía no existe una fecha concreta para su reactivación.