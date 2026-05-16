River vs Rosario Central por el Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River se mide ante Rosario Central este sábado por una de las semifinales del Torneo Apertura 2026, en un partido que tiene mucho más que el pase a la final: el regreso de Ángel Di María al Monumental con la camiseta del Canalla y una polémica arbitral viva tras la eliminación de Racing. El Millonario llega golpeado físicamente por la seguidilla pero envalentonado tras dejar en el camino a San Lorenzo por penales y vencer 2-0 a Gimnasia en cuartos.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River y Rosario Central, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River y Rosario Central?

El partido entre River y Rosario Central se disputará el sábado 16 de mayo de 2026 a las 19:30 (hora de Argentina) en el Estadio Más Monumental, en el barrio porteño de Núñez. El arbitraje estará a cargo de Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco se desempeñará como VAR. La transmisión será por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El cruce promete un clima de máxima tensión. El ganador avanzará a la final del Torneo Apertura 2026, que se jugará el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde esperará al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano. A la previa deportiva se le sumó el condimento del regreso de Di María a Núñez y los cuestionamientos arbitrales que dejó la eliminación de Racing ante Central en los cuartos de final.

River llega a esta instancia tras un camino con más sufrimiento que brillo. El equipo de Eduardo Coudet superó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 en los cuartos de final del Apertura, con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. Antes había protagonizado una clasificación dramática frente a San Lorenzo, donde tuvo que ir a los penales luego del empate sobre el final del tiempo suplementario gracias a un gol de Juan Fernando Quintero. El Millonario terminó la fase regular como segundo en la Zona B y ese rendimiento le otorgó la localía durante toda la fase de playoffs.

En cuanto a las bajas, el Chacho no podrá contar con Tobías Ramírez, recientemente operado del síndrome meniscal en la rodilla derecha y con una recuperación estimada de un mes y medio, ni con Agustín Ruberto, que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y estará fuera de las canchas hasta 2027. Las principales dudas pasan por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ambos con sobrecargas musculares tras el partido con Gimnasia, aunque todo indica que llegarán al sábado. La gran modificación pasaría por el reemplazo de Fabricio Bustos, que volvería al banco con la recuperación de Montiel, y la posible inclusión del juvenil Juan Cruz Meza en lugar de Santiago Lencina.

Rosario Central, por su parte, llega de protagonizar dos eliminatorias intensas. En octavos venció 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito con goles de Di María, Cantizano y Verón, y en cuartos derrotó 2-1 a Racing con tantos de Gastón Ávila y Enzo Copetti, en un partido cargado de polémica por las expulsiones a Adrián "Maravilla" Martínez y Marco Di Césare. El Canalla cerró la fase regular como cuarto de la Zona B con 28 puntos, fruto de 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

El equipo de Jorge Almirón mantiene una duda táctica de cara al partido: Almirón evalúa si repetir la dupla ofensiva Véliz-Copetti que mostró ante Racing o volver al esquema con un solo centrodelantero, en cuyo caso Guillermo "Pol" Fernández ingresaría para reforzar el mediocampo. Más allá de esa definición, hay una certeza: Ángel Di María será titular y volverá al Monumental por primera vez desde su retorno al fútbol argentino. Además, los rosarinos llegan con una particularidad en el calendario, ya que el próximo martes deberán jugar por la Copa Libertadores ante Universidad Central de Venezuela.

Probables formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River vs Rosario Central: Ficha técnica