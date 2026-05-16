El Gobierno argentino envía alimentos a Bolivia por la crisis

El gobierno argentino de Javier Milei envió a Bolivia un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para la realización de puentes aéreos y así sortear el desabastecimiento por los bloqueos opositores que se viven en el país vecino. La noticia fue confirmada tanto por el canciller Pablo Quirno como por el propio mandamás boliviano.

"Mi más profundo agradecimiento al presidente Milei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia", publicó el presidente boliviano Rodrigo Paz en sus redes sociales. En medio del descontento social y la crisis por la escasez de dólares y combustible, Bolivia registra una inflación cercana al 20% anual (la más alta en décadas).