El Gobierno de Javier Milei dispuso el envío de ayuda humanitaria a Bolivia mediante un avión Hércules de la Fuerza Aérea, el cual realiza puentes aéreos para transportar alimentos e insumos básicos, según reveló la agencia Noticias Argentinas. Esta asistencia responde a una solicitud directa de la administración del presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, debido a una profunda crisis social y económica en el país vecino.
El Gobierno argentino envía alimentos a Bolivia por la crisis
El gobierno de Javier Milei realiza puentes aéreos con un avión Hércules de la Fuerza Aérea para enviar alimentos al país vecino.
Hace 1 hora
Milei envía ayuda humanitaria a Bolivia
El gobierno argentino de Javier Milei envió a Bolivia un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para la realización de puentes aéreos y así sortear el desabastecimiento por los bloqueos opositores que se viven en el país vecino. La noticia fue confirmada tanto por el canciller Pablo Quirno como por el propio mandamás boliviano.
"Mi más profundo agradecimiento al presidente Milei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia", publicó el presidente boliviano Rodrigo Paz en sus redes sociales. En medio del descontento social y la crisis por la escasez de dólares y combustible, Bolivia registra una inflación cercana al 20% anual (la más alta en décadas).
Hace 2 horas
Hidrovía: nuevo dictamen detecta serias irregularidades y acorrala la licitación de Milei
En un nuevo dictamen, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó una serie de irregularidades en el proceso licitatorio que podrían impugnar todo el proceso, incluso, con acciones penales. Falta de estudios de impacto ambiental, irregularidades en la cláusula anti corrupción y un posible direccionamiento, las principales irregularidades.
El próximo 19 de mayo se abrirán los sobres con las ofertas económicas para el negocio del dragado, balizamiento y cobro del peaje de la Vía Navegable Troncal. Las dos empresas que quedaron en carrera son de origen belga: una es Jan De Nul, asociada a Servimagnus (Grupo Román) y DEME que iría junto con las norteamericanas Great Lakes, Clear Street y KKR.
Hace 2 horas
Por el ajuste de $ 63 millones en Salud y PAMI, convocan a una marcha federal contra Milei
En el marco de un ajuste de más de $ 3 billones en diversas áreas del Estado, diversas organizaciones, sindicatos y trabajadores marcharán para reclamar por el desfinanciamiento en la salud pública.
En el marco del ajuste de más de 3 billones en diversas áreas del Estado Nacional, el Ministerio de Economía que lidera Luis "Toto" Caputo oficializó un recorte de más de 63 millones de pesos en Salud y encendió las alarmas en diversos programas. La motosierra de Javier Milei atacará los sistemas provinciales, insumos y tecnología, lucha contra enfermedades crónicas, salud sexual, el Programa Remediar, vacunas, PAMI y salud mental. Como respuesta, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud marcharán y reclamarán por el desfinanciamiento.
Hace 2 horas
Milei, acorralado: dudas de EE.UU., la DDJJ de Adorni que no aparece y las internas
La administración Trump le hizo saber dudas y reclamos a Santiago Caputo sobre el Gobierno y el futuro de Milei. El jefe de Gabinete cumple 10 días desde que el Presidente afirmó que "en las próximas horas" iba a presentar su declaración jurada. Las internas siguen complicando a la gestión libertaria.
En el Gobierno ya saben que Manuel Adorni va a tener que ir a prestar declaración indagatoria por la causa en la que lo investigan por supuesto enriquecimiento ilícito. Va a ser la foto política del año: el jefe de Gabinete de Javier Milei ingresando a Comodoro Py.
Hace 18 horas
Milei y Adorni, cara a cara en Olivos: de qué hablaron
En el marco de otra semana de controversias por sus presuntas irregularidades patrimoniales, el jefe de Gabinete fue a verse con el Presidente por dos horas. Qué pasó y quién más estuvo.
Hace 20 horas
Pagano denunció a Milei por haberla insultado en vivo: "Gravedad institucional"
La periodista y diputada Marcela Pagano le respondió a Javier Milei con una denuncia penal tras haberla insultado en un streaming el jueves a la noche. Lo acusó de delitos "que atentan contra la vida democrática".
Hace 20 horas
Milei cumplió otra orden de Trump: desactivó el swap con China
El Banco Central prácticamente canceló la parte activa del swap con el Banco del Pueblo de China y solo le queda pendiente un saldo de US$ 675 millones sobre los 5.000 millones que se llegaron a utilizar. Fue parte del reclamo de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que el año pasado ayudó a Milei en la campaña electoral.
Hace 21 horas
El BCRA reconoció que pagó casi u$s18 millones de intereses a EE.UU. por el swap
Los estados contables también sugieren que la devolución de los fondos se realizó mediante un préstamo del Banco Internacional de Pagos, en medio de nuevas asistencias financieras y mayor dependencia del financiamiento externo.
Hace 22 horas
ATE denunció que el Gobierno “retiene” trabajadores para frenar una protesta
El sindicato acusó a la gestión libertaria de impedir que empleados del Servicio Meteorológico adhieran a una jornada nacional de lucha contra despidos y denunció una “privación ilegítima de la libertad”.
Denuncian privación de la libertad contra trabajadores del Servicio Meteorológico.
Hace 22 horas
Se profundiza el atraso cambiario y la compra de dólares volvió a dispararse en abril
El Banco Central admitió en su último informe monetario que la demanda de divisas por parte de particulares volvió a acelerarse en abril y alcanzó los u$s 1.500 millones.
Hace 22 horas
Las polémicas declaraciones de Milei sobre Débora Plager: "Asesina"
El mandatario cargó contra la periodista por su postura favorable a la interrupción voluntaria del embarazo y la acusó de ser “cómplice” de un “genocidio”.
Milei cargó contra Plager por el aborto.
09:29 | 15/05/2026
Ricky Sarkany advirtió por las importaciones: “Si esto no se corrige, estamos condenados”
El empresario y diseñador de moda cuestionó el avance de las plataformas con arancel cero y alertó por el impacto sobre la industria local.
Ricky Sarkany se refirió a la crisis del sector textil por la apertura de importaciones del Gobierno de Javier Milei.
07:53 | 15/05/2026
Milei recibió a Adorni en medio del escándalo patrimonial del jefe de Gabinete
El Presidente recibe al exvocero en Olivos. Desde Casa Rosada indican que se trata de una reunión para un "repaso de gestión".
00:08 | 15/05/2026
Contra la privatización de AySA: movida del peronismo en el Congreso
El Senado aprobó una moción de preferencia para tratar en la próxima sesión un proyecto que impide la privatización de Aysa anunciada por el ministro Caputo. La iniciativa declara a la empresa "de interés público y estratégico".
22:05 | 14/05/2026
La encuesta que preocupa al Gobierno: se desploma cada vez más la aprobación de Milei
Un informe reciente detectó una baja en la imagen positiva del Presidente, mientras que Manuel Adorni lo superó en menciones negativas en redes sociales. En paralelo, el gobernador Axel Kicillof creció como el dirigente opositor con más respaldo.
22:01 | 14/05/2026
LLA, aliados y peronistas le dieron otros cinco años a "Coco" Mahiques
El pliego del camarista y padre del ministro de Justicia fue aprobado por el Senado. Podrá continuar, pese a que tiene edad para jubilarse. Por otra parte, el oficialismo tuvo que retirar una autorización para el pago a dos "Fondos Buitres"