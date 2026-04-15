El ajuste tiene consecuencias reales: la angustia en un hogar para personas con discapacidad que podría cerrar

Un hogar para personas con discapacidades severas podría cerrar a fin de mes a causa de la falta de financiación del Gobierno Nacional. Desde Mutual Promover, una institución que funciona en el barrio porteño de Flores desde hace casi 40 años, denunciaron que desde diciembre el Estado no paga las prestaciones de Incluir Salud, la obra social para personas con discapacidad que no cuentan con aportes. Los afectados son los 20 chicos con parálisis cerebral y otras discapacidades que viven allí y otros tantos que tienen tratamiento ambulatorio durante el día para que sus familias puedan trabajar durante el día.

Consultados por este portal, desde el Ministerio de Salud dijeron: "El objetivo es regularizar la situación en las próximas semanas. Se viene trabajando mucho en ese sentido".

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Promover tiene 37 años de atención y cuenta con dos modalidades. Una de ellas es el funcionamiento del hogar en un edificio que alquilan. "Allí viven 20 chicos con nosotros. La mayoría tiene una discapacidad muy severa, como parálisis cerebral. Son chicos judicializados que entraron a Promover con 6 meses, o 1, 2, 3 años. Hoy tienen 18, 19, 20 y viven con nosotros; no tienen familia", explicó a El Destape Daniela Fusco, directora de Promover.

"Por otra parte, damos atención ambulatoria a 60 chicos más que cuentan con familias y hacen tratamientos acá. Algunos de manera intensiva, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y otros con terapias de refuerzo en áreas como fonoaudiología y psicología. Esto les permite a las familias poder ir a trabajar también, porque además de pasar esas 8 horas acá, los chicos reciben el desayuno, el almuerzo, la merienda, la asistencia y las terapias", explicó.

La mayoría de estos jóvenes pueden acceder a este servicio mediante Incluir Salud, la obra social para personas con discapacidad que no tienen aportes u otra posibilidad de acceder a sus necesidades médicas. "Como estos chicos están judicializados o con medidas de adoptabilidad y con discapacidad severa, el Estado les otorga automáticamente el certificado de discapacidad y la obra social Incluir Salud", indicó Fusco y precisó: "El 90%" de quienes asisten a Promover cuenta con Incluir Salud.

Los ministerios se desentienden

Desde la institución que contiene a personas con discapacidad señalaron que es responsabilidad de la obra social hacerse cargo de los tratamientos, aunque adeuda los pagos desde hace meses. "La obligación acá es de Incluir Salud, que antes dependía de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En noviembre anunciaron el cierre de esa agencia y el área pasó a ser una secretaría dentro del Ministerio de Salud. Por ende, ahora dependemos de los pagos de Salud. Pero en el Ministerio nos dicen que la plata tiene que salir de Economía, porque ellos no manejan su caja. Todo pasó a Economía. Por eso ayer (por el martes pasado) se hizo la manifestación en la puerta del Ministerio de Economía", subrayó la directora.

Aunque desde el Ministerio de Economía no les dan respuestas, la dirección de Promover pone el foco en la respuesta de la cartera de Salud, que es hacia donde destinan las facturas. "Desconocemos los manejos internos del gobierno respecto a los fondos. Salud tiene la obligación de cubrir los tratamientos; por eso siempre aclaramos que no pedimos una ayuda, sino que el Estado cumpla con el plan de Incluir Salud, que tiene muchos años y siempre funcionó así", señaló Fusco y lamentó: "Dependemos de la Secretaría de Discapacidad y no hay respuesta".

Una situación económica insostenible y chicos sin recursos

La institución denunció que la Secretaría de Discapacidad adeuda todas las prestaciones que le correspondían pagar por diciembre, enero, febrero y marzo. "Ya son cuatro meses, sumado a estos días de abril. No pagan ningún servicio brindado: ni el hogar, ni los transportes, ni el centro educativo terapéutico, ni las terapias ambulatorias. Ni bien desapareció la Agencia Nacional de Discapacidad y pasamos a Salud, cortaron los pagos", precisó la directora de Promover.

Ante esta situación asfixiante, la institución tiene fecha de cierre para fines de abril. "Nos endeudamos en la institución, debemos sueldos, no podemos pagar el alquiler, debemos servicios. Ni siquiera podemos abonar el servicio de ambulancias para emergencias. Debemos lo que se te ocurra. Y además nos endeudamos a título personal nosotras, las que dirigimos la institución", subrayó Fusco, quien contó que allí trabajan 45 personas, de las cuales algunas lo hacen desde la apertura de Promover, hace 37 años, y les falta poco tiempo para poder acceder a una jubilación.

Muchos de los jóvenes que hoy viven en el hogar están ahí desde eran niños, por lo que el cierre alteraría sobremanera sus entornos. Al respecto, la directora contó: "Estos chicos entraron después de esperar hasta dos años por una cama en un hospital público. En su momento lograron tener una cobertura y un dispositivo como Promover. Si hoy cerramos, 18 chicos tienen que volver a la cama de un hospital. Pero ya no con uno o dos años, sino con 19 o 20 años y cuadros mucho más complejos que requieren otra atención. Son chicos que viven acá hace 20 años; la cara de sus terapistas es la de los terapistas de Promover. La enfermera es la de toda la vida, la cocinera es la de toda la vida. Además del impacto en su salud y de saturar el sistema de salud público, a nivel psíquico y emocional los arruinamos".

La solución para los directivos de la institución, a priori, consta de una única premisa: que el Ministerio de Salud pague todo lo que adeuda en prestaciones y que se comprometa a sostener los pagos a largo plazo para que estas personas, que tienen derecho a acceder a la salud, no queden a la deriva. Ya no hay tiempo para pedir "paciencia" o hablar de "semanas".