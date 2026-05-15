Se profundiza el atraso cambiario y la compra de dólares volvió a dispararse en abril

La demanda de dólares por parte de particulares volvió a crecer en abril y el dato encendió nuevas señales sobre el esquema cambiario que sostiene el Gobierno. El Banco Central reconoció en su último Informe de Política Monetaria (IPOM) que la dolarización de personas físicas vía mercado de cambios alcanzó los 1.500 millones de dólares durante el cuarto mes del año, muy por encima del promedio de 900 millones que se venía registrando tras las elecciones legislativas de medio término. La aceleración se produce en un escenario donde la inflación acumulada ya superó el 12 por ciento en lo que va de 2026 y el tipo de cambio oficial se mantiene apenas 4 por ciento por encima del nivel de enero, consolidando un atraso cambiario que empieza a reflejarse en el comportamiento de ahorristas y empresas.

Si bien el Central intentó relativizar el fenómeno señalando que la dolarización actual representa apenas una tercera parte de los niveles observados antes de las eleccione, el cambio de tendencia resulta significativo porque coincide con una etapa en la que el Gobierno profundizó la flexibilización del mercado cambiario y buscó instalar la idea de estabilidad definitiva del dólar. Pero, la dinámica de precios internos y la apreciación cambiaria empiezan a generar tensiones sobre la sostenibilidad del esquema que mantiene la dupla Caputo-Bausili.

En su informe, la autoridad monetaria sostuvo que “la dolarización a través del mercado de cambios se incrementó hasta aproximadamente 1.500 millones de dólares en abril”. El dato oficial de abril se conocerá el próximo 29 de mayo, cuando publique el informe de Evolución del Mercado Cambiario. El documento recordó además que la demanda había alcanzado picos de 4.500 millones de dólares en septiembre y 3.500 millones en octubre, en la previa electoral. Después de los comicios cayó abruptamente hasta 200 millones en noviembre, para luego volver a subir a 1.100 millones en diciembre y 1.200 millones en enero, meses atravesados por la demanda estacional de divisas para turismo y vacaciones. Entre febrero y marzo el nivel se estabilizó cerca de 800 millones mensuales, hasta el nuevo salto de abril.

La reaparición de una demanda creciente de cobertura cambiaria coincide con un fenómeno que economistas de distintas corrientes vienen señalando desde hace meses: el dólar perdió terreno frente a la inflación. Mientras el IPC acumuló más de 12 por ciento en los primeros cuatro meses del año, el tipo de cambio oficial avanzó a un ritmo mucho menor y quedó incluso más barato en términos reales que a comienzos de enero. Esa apreciación del peso funciona como ancla transitoria para desacelerar la inflación, pero al mismo tiempo deteriora la competitividad, abarata las importaciones y estimula la búsqueda de cobertura en moneda extranjera.

Cubrirse del TMAP

El esquema elegido por el Gobierno se parece cada vez más a experiencias previas de atraso cambiario utilizadas para contener los precios en períodos electorales o de fuerte necesidad política y que, por segunda vez, lo tiene a Caputo como funcionario. La diferencia es que ahora el proceso ocurre con mayores niveles de apertura financiera y con un Banco Central que habilitó nuevamente mecanismos de giro de utilidades al exterior y amplió la flexibilidad para empresas.

El propio IPOM reconoció que “recientemente, la demanda marginal de cobertura por parte de las empresas aumentó por medio de instrumentos dólar linked”. Aunque el Central destacó que la cobertura vía futuros y bonos continúa lejos de los máximos preelectorales, el dato muestra que las compañías comenzaron otra vez a buscar mecanismos para cubrirse frente a una eventual corrección cambiaria. banco central mostró también que la demanda de cobertura cambiaria vía bonos y contratos de futuros (Rofex) se mantiene acotada. Cerró abril en niveles de 6.271 millones de dólares, casi una tercera parte del pico de16.867 millones que se observó en la antesala electoral.

Según el informe, hasta el 12 de mayo el Banco Central llevaba comprados más de 7.600 millones de dólares en el mercado de cambios, equivalente a tres cuartos de la meta anual prevista para todo 2026. La entidad destacó que “el volumen comprado por el BCRA diariamente ha representado un 10 por ciento del total operado en el mercado, ubicándose sistemáticamente por encima del 5 por ciento, parámetro establecido inicialmente en el programa de compras preanunciado, sin generar presión sobre el tipo de cambio”.

El mismo informe del Central reveló que las empresas ya giraron más de 1.500 millones de dólares en dividendos al exterior “por primera vez en seis años”, luego de que se habilitara nuevamente el acceso al mercado para remisión de utilidades correspondientes a balances auditados de 2025 en adelante.Según el BCRA, desde octubre hasta abril las empresas emitieron deuda corporativa por 10.800 millones de dólares, aunque todavía restan liquidarse unos 3.100 millones. Ese ingreso de financiamiento funciona hoy como una de las fuentes que alimenta la oferta de divisas y ayuda a sostener el equilibrio cambiario.