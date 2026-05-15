No es una falla ni IA: por qué el nuevo control de Steam pega un grito cada vez que se cae al piso

Fuente: Reddit.

El descubrimiento fue compartido inicialmente por el usuario RF3D19 en Reddit, quien detectó que el mando reproducía el llamado "Grito de Wilhelm" al impactar contra el suelo en determinadas circunstancias. El video se viralizó en horas y medios especializados como PC Gamer confirmaron que el efecto es completamente real.

Qué es el Grito de Wilhelm

El Grito de Wilhelm es el efecto de sonido más reutilizado de la historia del cine. Grabado originalmente en 1951, lleva décadas colándose en cientos de películas y videojuegos como broma interna entre técnicos de sonido. Se lo puede escuchar en Star Wars, Indiana Jones y cientos de producciones más: ese alarido agudo y exagerado de alguien que cae o recibe un golpe. Valve lo convirtió en un easter egg háptico, lo que lo transforma en uno de los más originales que lanzó la compañía.

El truco técnico: sin altavoz pero con sonido

Lo que hace especialmente llamativo al easter egg es que el Steam Controller no tiene altavoz integrado. Todo apunta a que el sonido se genera a través de los motores hápticos de vibración y los sensores de movimiento internos. Esta técnica, que ya había sido explorada por Valve al permitir a la comunidad experimentar con vibraciones complejas, permite recrear sonidos reconocibles utilizando únicamente las capacidades del hardware. El resultado es sorprendentemente nítido para un motor de vibración.

Cómo activarlo sin romper el control

La recomendación unánime de la comunidad es probarlo sobre superficies blandas. Para escuchar el grito, el mando debe estar encendido y conectado a un PC con Steam en modo Big Picture. Basta con dejar caer el mando —sin necesidad de lanzarlo con fuerza— sobre una superficie mullida, como una cama o una almohada.

El easter egg no se activa siempre. La activación parece ser aleatoria: no todas las caídas garantizan la reproducción del audio. En caídas de aproximadamente 90 centímetros sobre un sofá, el grito se desencadenaba en múltiples ocasiones, pero tras activaciones consecutivas había períodos en que no se producía una nueva reproducción.

El contexto del lanzamiento

El Steam Controller salió a la venta el 4 de mayo de 2026 a un precio de 99 dólares. Se agotó en apenas 30 minutos, llegando incluso a colapsar la infraestructura de Steam Store por la alta demanda. Valve abrió un sistema de reservas para los usuarios que no pudieron comprarlo en el lanzamiento. El easter egg del grito no hizo más que multiplicar el interés por el producto en los días siguientes.