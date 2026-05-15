Con Acuña y Montiel, los dos cambios del Chacho Coudet en River para jugar vs. Rosario Central

Con Acuña y Montiel, los dos cambios en River para jugar vs. Rosario Central

River Plate se mide ante Rosario Central en la semifinal del Torneo Apertura este sábado 16 de mayo en el Estadio Más Monumental con la ilusión de meterse en la gran final. Eduardo "Chacho" Coudet sabe que, en poco tiempo, está a dos pasos del objetivo y necesita de los mejores de su plantel para imponerse en un partido más que difícil. Para ello, haría dos cambios con respecto a la formación que salió al verde césped contra Gimnasia de La Plata para ir por la victoria.

Gonzalo Montiel quedó completamente descartado del cruce ante el "Lobo" después de sufrir una molestia minutos antes del arranque y Marcos "Huevo" Acuña se vio obligado a salir en el primer tiempo. Ambos llegaban con lo justo después del encuentro ante San Lorenzo y no estuvieron en óptimas condiciones. Ahora estarían desde el arranque y un futbolista que fue parte de los titulares contra los platenses integraría los 11.

Los dos cambios del Chacho Coudet en River para la semifinal del Apertura ante Rosario Central

En principio, "Cachete" volvería a estar desde el comienzo en lugar de Fabricio Bustos, quien lo reemplazó ante Gimnasia. Por otro lado, Santiago Lencina sería otro de los que se perfila para salir y el candidato a ocupar su lugar es el joven Juan Cruz Meza. Juanfer Quintero también pide pista y está dentro de las posibilidades teniendo en cuenta que es una pieza clave en el plantel de Coudet, aunque todo dependerá de la decisión de este último.

En cuanto a las bajas, Tobías Ramírez todavía no está a disposición después de ser operado y Agustín Ruberto -que no fue convocado ante el "Lobo"- sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo tendrá afuera de las canchas hasta 2027. Matías Viña volverá a ser una alternativa para el "Huevo" al igual que Bustos para Montiel, pero ocuparían un lugar en el banco de suplentes. La misma situación que el joven Lencina, que volvió a sumar minutos como titular y no pudo aprovechar para demostrar su potencial.

Gonzalo Montiel volvería a ser titular en River ante Rosario Central

La posible formación de River contra Rosario Central para ir por un lugar en la final del Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza o Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio, Sebastián Driussi.

River vs. Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el "Canalla" por un lugar en la final del campeonato doméstico tendrá lugar este sábado 16 de mayo en el Estadio Monumental desde las 19.30. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo tanto de TNT Sports como de ESPN Premium y lo que queda por confirmar es quiénes conformarán la terna arbitral. Cabe destacar que el ganador se verá las caras con el que triunfe del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano que jugarán el domingo. A su vez, los de Eduardo "Chacho" Coudet jugarán por la Copa Sudamericana ante Bragantino de Brasil (20/5) y Blooming de Bolivia (27/5) en los últimos dos compromisos de la fase de grupos.