Chau Photoshop: el truco definitivo para quitar el fondo de tus fotos en segundos y sin pagar un peso

Fuente: Canva.

La clave está en los modelos de IA de segmentación de imagen que detectan automáticamente el sujeto principal y lo separan del fondo con precisión. Lo que antes llevaba 20 minutos de trabajo manual hoy tarda entre 3 y 5 segundos. Y lo mejor: las mejores opciones son completamente gratuitas.

Remove.bg: la más rápida y precisa

La referencia del mercado para eliminar fondos. Entrá a remove.bg, subí la imagen y en menos de cinco segundos tenés el resultado listo para descargar en PNG con fondo transparente. Funciona excepcionalmente bien con personas, mascotas y objetos con bordes definidos. La versión gratuita descarga en resolución estándar; si necesitás HD, hay un plan pago.

Canva: la más versátil

Si ya usás Canva para diseñar, la función está integrada directamente. Subí la imagen al editor, seleccionala y tocá "Quitar fondo" en el menú de Herramientas. El resultado queda en el mismo proyecto para seguir editando: cambiar el fondo por otro color, agregar texto o exportarlo directamente. La función es gratuita para probar una vez sin registro; para uso ilimitado se requiere Canva Pro.

Photoroom: la mejor para fotos de productos

Pensada especialmente para e-commerce y redes sociales. Photoroom elimina el fondo automáticamente y permite reemplazarlo por un fondo de estudio profesional, una escena de estilo de vida o un fondo personalizado generado con IA. Disponible como app para Android e iPhone y también desde el navegador. Ideal para quienes venden en Mercado Libre o Instagram.

Desde el celular: sin apps externas

Tanto iPhone como Android tienen esta función integrada de forma nativa.

En iPhone (iOS 16 o superior): abrí la foto en la app Fotos , mantené presionado el sujeto unos segundos hasta que aparezca un contorno luminoso y elegí "Copiar" . El sujeto queda copiado sin fondo, listo para pegar en cualquier app. También funciona haciendo clic derecho en una foto desde Safari.

(iOS 16 o superior): abrí la foto en la , . El sujeto queda copiado sin fondo, listo para pegar en cualquier app. También funciona haciendo clic derecho en una foto desde Safari. En Android con Google Fotos: abrí la imagen, tocá "Editar" y buscá la opción "Borrar fondo" o "Magic Eraser". La disponibilidad varía según el modelo y la versión de Android; los Pixel tienen la función más completa.

Un tip práctico para mejores resultados

La calidad del recorte depende principalmente de la foto original. Cuanto más definido esté el contraste entre el sujeto y el fondo, más preciso será el resultado de cualquier herramienta. Fondos planos y claros, buena iluminación y sujeto en primer plano son los tres factores que marcan la diferencia entre un recorte limpio y uno con bordes irregulares.