La advertencia de Baby Etchecopar a Milei que pone en jaque al Gobierno: "Tené cuidado"

La advertencia de Baby Etchecopar a Milei que pone en jaque al Gobierno.

Después de que el presidente Javier Milei pidiera declaraciones juradas de los periodistas, Baby Etchecopar lo destrozó en la pantalla de A24. El conductor cuestionó al mandatario, defendió su trayectoria y expuso la fortuna oculta de los periodistas afines al oficialismo.

La polémica estalló luego de la entrevista del jefe de Estado en el canal digital Carajo. Allí, el líder libertario sugirió que los críticos de su gestión presenten sus patrimonios como personas políticamente expuestas. Frente a esta amenaza, Etchecopar lanzó un contragolpe fulminante. "Javier, tené cuidado, porque si empiezan a mostrar el patrimonio los que te apoyan a vos, son más ricos que los de enfrente", arrancó.

Luego, el periodista apuntó directo contra el doble discurso estatal y la protección mediática de La Libertad Avanza. "Por lo menos a mí no me hacen cambiar las preguntas. Tené cuidado, porque yo conozco muchos periodistas que te defienden a capa y espada y que tienen más propiedades que Manuel Adorni", disparó sin filtros para recordar el escándalo que acorrala al jefe de Gabinete.

Por qué a Baby Etchecopar no le "gusta lo que dice" Milei

Finalmente, el conductor cerró el segmento con un mensaje para el Presidente. "Primero, no me gusta lo que dice, detesto la forma de hablar que tiene. Segundo, a usted no tengo por qué mostrarle nada, porque yo soy honesto", sentenció con orgullo.

La advertencia de Baby Etchecopar a Milei que pone en jaque al Gobierno.

"A mí ninguna vieja me prestó plata ni estoy con la moneda $LIBRA y nadie sospecha de coimas. Vengo a laburar todas las noches. ¿Le queda claro? Déjese de igualar para abajo, no somos todos Adorni", concluyó.