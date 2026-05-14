Osasuna vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

Por la fecha 37 de la Liga, Espanyol y Osasuna se enfrentan el domingo 17 de mayo desde las 14:00 (hora Argentina), en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Espanyol

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna no pudo ante Atlético de Madrid en el El Sadar. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol venció 2-0 a Athletic Bilbao en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 3 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 42 puntos (11 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 42 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (11 PG - 9 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 91 36 30 1 5 59 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 37 3 Villarreal 69 36 21 6 9 24 12 Osasuna 42 36 11 9 16 -4 14 Espanyol 42 36 11 9 16 -13

Fecha y rival de Osasuna en el próximo partido de la Liga

Fecha 38: vs Getafe: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Espanyol en el próximo partido de la Liga

Fecha 38: vs Real Sociedad: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Horario Osasuna y Espanyol, según país