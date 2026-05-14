Levante vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

El cotejo entre Levante y Mallorca, por la fecha 37 de la Liga, se jugará el próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 14:00 (hora Argentina), en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Mallorca

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

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Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante logró un triunfo por 3-2 ante Celta. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 9 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca viene de caer derrotado 1 a 3 ante Getafe. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 39 puntos (10 PG - 9 PE - 17 PP), mientras que el visitante ha logrado 39 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (10 PG - 9 PE - 17 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 91 36 30 1 5 59 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 37 3 Villarreal 69 36 21 6 9 24 17 Mallorca 39 36 10 9 17 -11 18 Levante 39 36 10 9 17 -15

Fecha y rival de Levante en el próximo partido de la Liga

Fecha 38: vs Betis: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Mallorca en el próximo partido de la Liga

Fecha 38: vs Real Oviedo: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Horario Levante y Mallorca, según país