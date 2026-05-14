Athletic Bilbao vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 37 de la Liga se jugará el próximo domingo 17 de mayo a las 14:00 (hora Argentina).
Así llegan Athletic Bilbao y Celta
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
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Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Espanyol. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 8.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta viene de caer en su estadio ante Levante por 2 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Celta resultó vencedor por 2 a 0.
El local está en el noveno puesto con 44 puntos (13 PG - 5 PE - 18 PP), mientras que el visitante llegó a 50 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (13 PG - 11 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|91
|36
|30
|1
|5
|59
|2
|Real Madrid
|77
|35
|24
|5
|6
|37
|3
|Villarreal
|69
|36
|21
|6
|9
|24
|6
|Celta
|50
|36
|13
|11
|12
|4
|9
|Athletic Bilbao
|44
|36
|13
|5
|18
|-13
Fecha y rival de Athletic Bilbao en el próximo partido de la Liga
- Fecha 38: vs Real Madrid: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Celta en el próximo partido de la Liga
- Fecha 38: vs Sevilla: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
Horario Athletic Bilbao y Celta, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas