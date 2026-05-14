Elche vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

El próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 14:00 (hora Argentina), Getafe visita a Elche en el estadio Martínez Valero, por el duelo correspondiente a la fecha 37 de la Liga.

Así llegan Elche y Getafe

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

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Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche fue derrotado en el Benito Villamarín frente a Betis por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 9 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe viene de vencer a Mallorca en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 4 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Getafe se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 39 puntos (9 PG - 12 PE - 15 PP), mientras que la visita acumula 48 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (14 PG - 6 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 91 36 30 1 5 59 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 37 3 Villarreal 69 36 21 6 9 24 7 Getafe 48 36 14 6 16 -6 16 Elche 39 36 9 12 15 -9

Fecha y rival de Elche en el próximo partido de la Liga

Fecha 38: vs Girona: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Getafe en el próximo partido de la Liga

Fecha 38: vs Osasuna: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Horario Elche y Getafe, según país