Descuentos Hot Sale para viajar: los destinos más elegidos con ofertas, uno por uno

Las primeras horas del Hot Sale dejaron en evidencia la tendencia de las y los argentinos a planificar viajes. Según los datos relevados por Despegar, los destinos internacionales más buscados hasta ahora son Santiago de Chile, Madrid, Miami y Punta Cana, mientras que hacia el interior del país las preferencias se fijan en Buenos Aires, Bariloche, Iguazú, Mendoza y Córdoba.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el crecimiento de algunos destinos emergentes. Curazao, por ejemplo, mostró un incremento del 95% en las búsquedas en relación al último mes, consolidándose como una de las opciones que más interés despertó entre quienes aprovechan las promociones del Hot Sale.

Desde Despegar señalaron que los usuarios no sólo están pensando en escapadas inmediatas, sino también en las vacaciones de invierno y hasta en la próxima temporada de verano.

Más planificación para los viajes internacionales y especial interés en Brasil

Entre las tendencias detectadas durante esta edición de Hot Sale, se destacó mayor anticipación en la compra de viajes al exterior. Según el relevamiento de Despegar, el 18% de las búsquedas internacionales corresponden a viajes previstos para el mes julio, aprovechando las vacaciones de invierno. Brasil aparece como uno de los destinos más favorecidos, impulsado por la conectividad aérea como por las promociones especiales.

En esa línea, la financiación juega un rol central. Desde la agencia turística remarcaron que actualmente ofrecen la posibilidad de pagar viajes internacionales en hasta tres cuotas sin interés, tanto en pesos como en dólares, mediante Cuotas Despegar y con todos los medios de pago.

A esto se suma el ahorro que representan los paquetes turísticos, que permiten combinar vuelo y alojamiento en una misma compra con descuentos de hasta el 30%. Alternativa que viene impulsando puntualmente la demanda de viajes al exterior.

Escapadas para aprovechar

En contraste con la planificación de los viajes internacionales, el turismo nacional mantiene una lógica más espontánea. El informe de Despegar indica que el 20% de las búsquedas para destinos nacionales corresponde a viajes con menos de 10 días de anticipación, lo que refleja una tendencia hacia las escapadas de último momento.

En cuanto a las promociones destacadas de Hot Sale, aparecen distintas opciones de financiación y descuentos bancarios para vuelos, hoteles y paquetes turísticos. Entre las principales ofertas figuran hasta 12 cuotas sin interés con ICBC y Brubank para productos nacionales, además de hasta 9 cuotas con Banco Comafi.

También se ofrecen hasta 6 cuotas sin interés con entidades como Banco Santander, Banco Macro, Banco Galicia y BBVA para paquetes y hoteles nacionales. Las promociones internacionales apuntan a descuentos del 15% en paquetes y vuelos con compañías como LATAM Airlines, SKY Airline, Aerolíneas Argentinas y GOL Linhas Aéreas, combinados con beneficios a través de Mercado Pago y distintos bancos.

Además, quienes planean vacaciones familiares pueden acceder a descuentos de hasta el 15% en actividades y paquetes para Walt Disney World y Universal Orlando Resort mediante cupones especiales.