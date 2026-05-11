Hot Sale 2026: los mejores 5 sitios para comparar precios y comprar con descuentos

(Imagen generada con IA)

El Hot Sale 2026 empieza este lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el miércoles 13. Con más de 800 marcas, es uno de los eventos de compras online más importantes y la clave para aprovecharlo al máximo está en comparar precios para encontrar los mejores descuentos.

Los mejores sitios web para comparar precios durante el Hot Sale 2026

Además de monitorear los productos de interés antes del evento o revisar el historial previo de las tiendas para asegurarse de que el descuento sea real, hay diferentes sitios que facilitan la tarea para asegurarse de que las promociones y rebajas son reales:

Cybot

Es una herramienta propia de la página del Hot Sale. Se trata de un asistente virtual creado con inteligencia artificial para el evento con el que los usuarios pueden buscas, comparar y elegir productos dentro de las tiendas participantes.

Además de comparar rebajas, se le puede consultar sobre ciertas marcas, categorías, rangos de precio y tipos de productos. El bot recomienda ciertas ofertas y muestra cuadros comparativos de distintas opciones para que se pueda decidir más rápido.

Existen 5 herramientas que comparan precios online y facilita

Precialo

Se trata de un buscador, también creado con IA, que monitorea los precios de cada producto y ayuda a confirmar si las ofertas son reales. En detalle, la herramienta interpreta la intención de búsqueda del usuario para mostrar resultados aún más relevantes entre más de 120.000 productos catalogados de las diferentes marcas. Además, Precialo explica cuál era el precio anterior y cuál es el actual con el descuento aplicado.

Historial de precios

Se trata de uno de los más útiles porque permite ver los precios históricos de los productos en las principales tiendas para asegurarse de que la rebaja es real y que son ofertas verdaderas. Así, ayuda a realizar compras seguras. También ofrece la posibilidad de crear alertas sobre los productos que se desean comprar: se establece el precio que el usuario está dispuesto a pagar y el Historial de precios avisa cuando se llega a ese valor.

Ratoneando

La aplicación, que también tiene su versión web, permite encontrar los precios más baratos de los productos y compararlos en diferentes supermercados. Es clave para comprar electrodomésticos y artículos del hogar que entran en el Hot Sale, ya que compara en tiempo real el valor de los ítems de diferentes cadenas del país.

Usarlo es muy simple: solo hay que poner el nombre del producto en el buscador y el sitio detalla los precios en diferentes supermercados del país. Además, ofrece la opción de añadirlo a un "carrito" que calcula cuánto costaría hacer la compra total de supermercado en las diferentes compañías.