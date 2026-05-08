La lavadora tiene un perfil compacto que ahorra espacio sin sacrificar capacidad.

China volvió a mostrar su capacidad para innovar, esta vez reinventando un electrodoméstico clásico: la lavadora. La nueva propuesta es la Xiaomi Mijia 12Kg Ultra-Slim, lanzada a finales de abril, que combina un diseño ultradelgado con tecnología de última generación.

Lo que más llama la atención de este lavarropas es su perfil compacto, que permite ahorrar un espacio valioso en el hogar sin sacrificar capacidad. A pesar de su delgadez, puede lavar hasta 12 kilos de ropa, un número que suele estar reservado para modelos mucho más voluminosos.

Para lograr este equilibrio, la lavadora incorpora un tambor ampliado de 525 mm y una tasa de lavado de 1,25, lo que facilita que las prendas se muevan con mayor libertad. Esto reduce los enredos y mejora la calidad del lavado, algo que los usuarios van a agradecer.

Además, Xiaomi agregó un motor inverter directo y sistemas de amortiguación que minimizan las vibraciones durante el funcionamiento. Este detalle no solo hace que el lavarropas sea más silencioso, sino que también prolonga su vida útil, un aspecto clave para quienes buscan un electrodoméstico duradero.

En cuanto a su funcionalidad, el modelo incluye 27 programas distintos, cubriendo desde las necesidades más básicas hasta ciclos especializados para diferentes tipos de tejidos y suciedad. Esto convierte a la Mijia Ultra-Slim en una opción versátil que se adapta a cualquier rutina de lavado.

Esta apuesta de Xiaomi no sólo responde a la tendencia creciente de optimizar espacios en viviendas de tamaño reducido, sino que también apunta a consumidores que valoran el diseño y la tecnología sin perder prestaciones.

Así, la lavadora ultradelgada china no sólo promete eficiencia y ahorro de espacio, sino que también plantea una nueva forma de pensar en los electrodomésticos tradicionales.

El tambor ampliado de 525 mm reduce enredos y mejora la calidad del lavado.

Cómo elegir un lavarropas: capacidad, tecnología y espacio para acertar en la compra

Elegir un lavarropas no es una decisión menor. Es un electrodoméstico que va a estar con vos varios años, y una mala elección puede traducirse en ropa mal lavada, consumo excesivo de agua y luz, o simplemente un equipo que no entra donde lo necesitás. Acá te dejamos tres claves fundamentales para acertar.

1. Capacidad: cuántos kilos necesitás realmente. No es lo mismo lavar para una persona sola que para una familia de cuatro. Los lavarropas suelen ir de 5 a 15 kilos. Para uno o dos adultos alcanza con 7 u 8 kilos. Para familias numerosas o si lavás ropa de cama y toallas seguido, mejor ir por 10 kilos o más.

2. Tecnología y eficiencia. El motor es el corazón. Los motores inverter son más silenciosos, duran más y gastan menos energía que los tradicionales. También prestá atención a la etiqueta de eficiencia energética (letras de la A a la G). Una A+++ puede parecer más cara al principio pero se paga sola con el tiempo. Los programas también importan: rápido para poca ropa, delicado para prendas finas, antiarrugas y eco para ahorrar.

3. El espacio disponible. Medí bien el lugar donde va a ir. Si tenés un baño o cocina chica, los modelos ultra delgados como el de Xiaomi o versiones carga frontal angostas (de 40-45 cm de profundidad) son la solución. También verificá que la puerta pueda abrirse sin problemas. Un lavarropas que no entra bien se convierte en un dolor de cabeza diario.