La ONU reduce su presencia en Ginebra ante recortes presupuestarios

Un grupo de personas pasa por delante del Palais Wilson, sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y antigua sede de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, Suiza

Cuando en 1937 la Sociedad de Naciones abandonó el Palais Wilson de Ginebra, con sus 225 habitaciones, el organismo intergubernamental mundial creado para preservar la paz tras ‌la Primera Guerra Mundial se encontraba en ‌sus últimas. Desapareció poco después, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Este verano, la sucesora de la Sociedad de Naciones, las Naciones Unidas, tiene previsto abandonar el mismo edificio, ya que tanto ella como otros organismos internacionales con sede en la ciudad suiza se ven cada vez más marginados por los recortes presupuestarios y por un Gobierno estadounidense que está dando la espalda al multilateralismo.

Desde 2025, se han suprimido o se están trasladando a ubicaciones más económicas más de 3.000 puestos ​de trabajo en Ginebra en ⁠la ONU y organizaciones internacionales, incluida aproximadamente una quinta parte de los puestos de la ‌ONU, según reveló una encuesta de Reuters realizada a una docena de agencias ⁠y autoridades locales.

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La Oficina del Alto Comisionado para los ⁠Derechos Humanos, el organismo de la ONU encargado de los derechos humanos, se traslada del Palais Wilson a un ala de la sede de la ONU en Ginebra, en el cercano Palais des ⁠Nations, en un contexto de lo que denomina "crisis financiera".

La Organización Internacional del Trabajo ha abandonado ​recientemente dos de las 11 plantas de su sede de Ginebra. ‌UNICEF, la agencia de la ONU para el ‌bienestar infantil, está trasladando a alrededor del 70% de su plantilla de 400 empleados fuera ⁠de Ginebra.

Algunas agencias con sede en Ginebra, como ONUSIDA, dedicada a la lucha contra el VIH/sida, se enfrentan a un posible cierre; muchas otras están reduciendo su plantilla.

Entre ellas se encuentra la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha reducido su plantilla en Ginebra de 1.000 a unos 600 ​empleados, trasladando puestos ‌de trabajo a Tesalónica (Grecia), Nairobi, Bangkok y Panamá, al tiempo que recortaba su plantilla global de 23.000 a 16.000 empleados.

"No creo que necesitemos una presencia enorme en Ginebra para hacer bien nuestro trabajo", dijo la directora general de la OIM, Amy Pope.

PRESIONES DE COSTES

Suiza ha prometido 269 millones de francos suizos (340 millones de dólares) para apoyar a ⁠las instituciones multilaterales de la ciudad, mientras que un organismo creado por el cantón de Ginebra y una fundación que lleva el nombre del fundador de Rolex, Hans Wilsdorf, han prometido conjuntamente al menos 50 millones de francos.

El alcalde de Ginebra, el político del Partido Verde Alfonso Gómez, afirmó que, aunque la economía general de la ciudad seguía yendo bien, los recortes estaban poniendo en peligro su reputación como "capital del multilateralismo".

"Seguimos profundamente preocupados. Está bastante claro que... el abandono del multilateralismo es motivo de preocupación no solo para ‌la propia ciudad, sino para el mundo en general", dijo a Reuters.

Aunque el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU tienen su sede en Nueva York, la sede europea de la organización, Ginebra, cuenta con más trabajadores de la ONU que cualquier otro lugar.

Es sede de decenas de agencias de la ONU, incluida la Organización Mundial de la Salud, de la que el presidente de ‌EEUU, Donald Trump, se retiró en su primer día de vuelta en el poder.

Los recortes son los más severos en los 80 años de historia de la ONU y no está claro si el Gobierno de ‌Trump pagará los más de ⁠2.000 millones de dólares que Estados Unidos debe en concepto de cuotas del presupuesto básico.

Un funcionario del Departamento de Estado de EEUU dijo a Reuters que Ginebra ​era un lugar adecuado para que los funcionarios de la ONU se reunieran con los Estados miembros, pero no necesariamente para desempeñar funciones administrativas.

Con información de Reuters