El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: cuál de los imputados está más complicado
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
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Hace 1 hora
Escándalo en el caso Loan: denuncian por abuso sexual a uno de los imputados
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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
Desaparición de Nahuá: el dato que conecta el caso con Loan y pone en la mira a Codazzi
Nahuá Santos Riquelme, de 6 años, desapareció el pasado domingo en la provincia de Corrientes. Su papá se lo llevó y desde ese momento, no se sabe nada de su paradero.
Nahuá Santos Riquelme, el pequeño de 6 años desaparecido desde el domingo en la provincia de Corrientes, fue visto por última vez junto a su padre Josías Santos Regis en su domicilio ubicado en la localidad de Esquina. Desde ese momento, la desesperación invadió a su familia y el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un Alerta Sofía para profundizar con la búsqueda. "Cuando Mariana (la madre) ejerce su libertad, se pone violento y la hostiga", apuntaron.
Hace 2 horas
Caso Loan: Casación habilitó fiscales en juicios complejos y podría impactar en el juicio
El próximo 16 de junio comenzará el juicio por el que hay 17 personas imputadas. La fiscalía pidió al Tribunal poder agrandar el equipo de fiscales debido al tamaño del caso y un fallo en otra causa que podría ser clave para esta solicitud.
A casi dos años de la desaparición de Loan, la Cámara Federal de Casación Penal avaló la participación de un equipo de fiscales en otra importante causa y podría ser un elemento clave para el juicio. Debido a su "complejidad", la Fiscalía actuante en el caso ARA San Juan había pedido aumentar los miembros de su equipo y la Justicia lo aceptó. Se trata de la misma solicitud que realizaron los fiscales del caso del niño de cinco años desaparecido en Corrientes el 13 junio de 2024.
05:10 | 05/05/2026
Caso Loan: cómo sigue la causa en medio de las nuevas medidas judiciales
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05:35 | 04/05/2026
Caso Loan: cuáles son las últimas novedades de la causa a casi un mes del juicio
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11:13 | 03/05/2026
Caso Loan: qué va a pasar con el juicio tras la última decisión de la Justicia
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12:21 | 02/05/2026
Caso Loan: un fallo de Casación abre una jugada clave y sacude la causa
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12:52 | 30/04/2026
Los fiscales del caso Loan palpitan el juicio y una resolución clave
El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará en junio en Corrientes, con 17 imputados y un expediente extensísimo. La Fiscalía busca contar con siete fiscales para el debate oral.
09:10 | 30/04/2026
Caso Loan: el fallo clave que podría cambiar el rumbo del juicio
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09:58 | 28/04/2026
Caso Loan: fuerte denuncia contra el ex comisario Walter Maciel
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Maciel, bajo la lupa tras una fuerte denuncia de una ex oficial.
05:30 | 27/04/2026
Caso Loan: los últimos detalles del juicio en la cuenta regresiva
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13:38 | 26/04/2026
Caso Loan: la última decisión clave de la Justicia que complica a los acusados
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12:24 | 25/04/2026
Caso Loan: la Justicia rechaza planteos de los imputados en la causa
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10:53 | 24/04/2026
Caso Loan: a dos meses del juicio, nuevo revés judicial para algunos de los involucrados
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