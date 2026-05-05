Ataques israelíes matan a dos palestinos en Gaza, según servicios médicos

Funeral del palestino Mohammed Al-Ghandour, quien murió en un ataque israelí durante la noche, según informaron los médicos, en el Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza.

​Ataques israelíes causaron la muerte de al menos dos palestinos e hirieron a varios más en la Franja ‌de Gaza el martes, ‌según informaron fuentes sanitarias.

Los servicios médicos indicaron que un palestino murió y otros dos resultaron heridos por un ataque aéreo israelí cerca del barrio de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, mientras que otro murió y varios más resultaron heridos por el fuego de tanques israelíes cerca de la ​zona central del enclave.

No ⁠hubo comentarios inmediatos por parte de Israel sobre ninguno ‌de los dos incidentes.

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La violencia en Gaza ha ⁠persistido a pesar del alto el ⁠fuego de octubre de 2025, con Israel llevando a cabo ataques casi diarios contra los palestinos. Israel y Hamás se han ⁠culpado mutuamente de las violaciones del alto el fuego.

En ​el Hospital Al Shifa, el mayor centro ‌médico que aún funciona parcialmente en ‌el enclave, familiares y amigos acudieron a despedirse de ⁠una de las víctimas, Mohammed Al-Ghandour. Dos niñas lloraban y eran consoladas por una mujer a las puertas de la morgue del hospital.

"El enemigo sionista no sabe lo que es ​una tregua ‌y no respeta los tratados internacionales, las leyes ni el derecho humanitario", afirmó el tío de la víctima, Abu Omar Al-Naffar.

Al menos 830 palestinos han perdido la vida desde que entró en vigor el acuerdo ⁠de alto el fuego, según los servicios médicos locales, mientras que Israel afirma que los militantes han matado a cuatro de sus soldados durante el mismo periodo.

Israel afirma que sus ataques tienen como objetivo frustrar los intentos de Hamás y otros militantes palestinos de llevar a cabo ataques contra sus fuerzas.

Más de 72.500 palestinos ‌han perdido la vida desde que comenzó la guerra de Gaza en octubre de 2023, la mayoría de ellos civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Desde la tregua del pasado octubre, Israel sigue ocupando más de la mitad de Gaza, donde ha ‌ordenado la evacuación de los residentes y ha demolido casi todas las estructuras restantes. Casi toda la población, de más de dos ‌millones de palestinos, ⁠vive ahora en una estrecha franja a lo largo de la costa, principalmente en tiendas de ​campaña y edificios dañados, bajo el control de facto de Hamás.

Con información de Reuters