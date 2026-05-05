Crisis en medios públicos: protesta en Radio Nacional para rechazar el congelamiento salarial 

En medio de la crisis que atraviesan los medios públicos desde la llegada del gobierno libertario, los trabajadores de Radio Nacional atraviesan una situación crítica en materia salarial, con honorarios congelados desde hace un año y medio. Según indicaron desde el sector sindical, durante ese mismo lapso de tiempo el Gobierno suspendió las paritarias en ese medio de comunicación estatal. En este contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una protesta desde las 13 para respaldar el reclamo de los empleados de la emisora pública.

“El Gobierno decidió suspender las paritarias en la radio y hace un año y medio que los trabajadores no tienen aumento. La situación no da para más y la conflictividad va a escalar”, sentenció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en la previa de una manifestación que se llevará a cabo en la sede de Radio Nacional (Maipú 555, CABA) para pedir una recomposición salarial de emergencia.

El dirigente gremial denunció que la administración libertaria utilizó mecanismos “extorsivos” para deshacerse de “centenares de empleados” a través de retiros voluntarios. “Esto hizo que muchas emisoras en las provincias ahora se hayan transformado en meras repetidoras de Buenos Aires, dejando de prestar servicios esenciales con información de cada una de las localidades”, describió Aguiar.

El gremialista consideró que el Gobierno está “tambaleando”, por lo que llamó a “seguir multiplicando las protestas en todos los organismos”. El sindicato además informó que la mayoría de los trabajadores de la radio actualmente se encuentran en una situación de “precarización” y “flexibilización laboral”, teniendo que cubrir los roles y funciones de quienes se vieron obligados a dejar sus puestos en los últimos dos años.

El desguace de los medios públicos: la desaparición de Télam

Al ajuste en Radio Nacional y la TV Pública se sumó el desguace de Télam, que el mes pasado cumplió dos años. Desde la interrupción del servicio de la agencia estatal Télam, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, el flujo informativo en los medios nacionales registró modificaciones significativas. Entre los efectos señalados se encuentran una menor cobertura de temas como incendios forestales, causas judiciales y cierres de empresas, así como la pérdida de acceso a su archivo fotográfico y una reducción en la circulación de noticias provenientes de medios provinciales.

https://www.eldestapeweb.com/politica/medios-publicos/un-ano-sin-telam-el-impacto-de-su-ausencia-y-las-noticias-a-medio-camino-202534142312

El 4 de marzo de 2024, las sedes de la agencia amanecieron valladas, sus plataformas digitales quedaron fuera de servicio y su personal fue dispensado. A partir de esa decisión, Télam dejó de producir y distribuir el volumen de contenidos que generaba de manera mensual, estimado en miles de cables informativos, fotografías y materiales audiovisuales que abastecían a medios de todo el país.