Mientras Nación envió $44.000 millones, La Rioja volvió a quedar excluida del reparto de los ATN

Mientras el Gobierno de Javier Milei distribuyó a través del Aporte del Tesoro Nacional (ATN) será $44.000 millones en ocho provinciales del país, La Rioja volvió a quedar afuera de la asignación discrecional. Cabe destacar que la provincia no recibió fondos nacionales desde la asunción del Gobierno libertario junto con una ascendente deuda acumulada.

El patrón acumulado muestra que las mismas provincias beneficiadas concentran la mayor parte de los recursos distribuidos en lo que va del año, lo que consolida una tendencia de asignación concentrada. Según la consultora Raíz Federal, el ATN fue depositado a las provincias de Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan.

Es así que los Aportes del Tesoro Nacional son uno de los instrumentos más discrecionales del esquema de transferencias entre Nación y provincias, ya que no responden a fórmulas automáticas de coparticipación, sino a decisiones directas del Poder Ejecutivo.

En la práctica, este esquema fue señalado como una herramienta de negociación política con las provincias, más que como un fondo de respuesta automática ante emergencias fiscales. En ese marco, la exclusión reiterada de algunas jurisdicciones abre interrogantes sobre los criterios utilizados por el gobierno libertario de Javier Milei para la asignación de recursos.

La concentración de los ATN en un grupo reducido de provincias y la exclusión de otras, como La Rioja, reaviva el debate sobre el federalismo fiscal y la distribución de recursos en la Argentina. Mientras tanto, el uso discrecional de estos fondos continúa siendo uno de los puntos más sensibles en la relación entre Nación y provincias.

El cuestionamiento al gobierno desde el Congreso Nacional

Recientemente, la diputada nacional de La Rioja, Gabriela Pedrali, elevó estos cuestionamientos durante la sesión informativa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese marco, la legisladora enfatizó la necesidad de responder a una serie de planteos en representación de la provincia, entre ellos los fondos que no llegan, la baja del presupuesto de coparticipación a las provincias, la quita de programas de salud y la finalización del programa Remediar.

"La verdad que se siente que el que Gobierno nacional no solamente aprieta y asfixia a las provincias, sino que también le saca programas todos los días; los de salud, que obviamente es muy peligroso porque las provincias recibieron la mitad de las vacunas", advirtió.