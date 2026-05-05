Nubosidad y temperatura agradable en CABA y el Conurbano: así será el tiempo el martes 5 de mayo

Temperatura agradable en CABA y el Conurbano: así será el tiempo el martes 5 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para el 5 de mayo en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Este martes el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura subirá levemente al ubicarse entre una mínima de 14°C y una máxima de 24°C.

El pronóstico extendido para el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana. En las siguientes jornadas se espera:

Miércoles 6 : continuará la nubosidad por la mañana, pero al mediodía comenzarán las tormentas que se extenderán hasta la noche. La temperatura oscilará entre una mínima de 16°C y una máxima de 24°C.

: continuará la nubosidad por la mañana, pero al mediodía comenzarán La temperatura oscilará entre una mínima de 16°C y Jueves 7: habrá lluvias aisladas hasta la mañana y el resto del día será ventoso, mientras que bajará levemente la temperatura al comenzar en una mínima de 16°C y alcanzar una máxima de 20°C .

habrá y el resto del día será ventoso, mientras que bajará levemente la temperatura al comenzar en una mínima de 16°C y alcanzar . Viernes 8: el día estará marcado por vientos intensos, mientras que la temperatura descenderá notablemente, al iniciar en una mínima de 8°C y alcanzar una máxima de solo 16°C.

El miércoles llegarán las tormentas al área del AMBA, según el SMN

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.

En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal -que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio- es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos, tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.