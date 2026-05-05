Levante vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

El próximo viernes 8 de mayo, a partir de las 16:00 (hora Argentina), Osasuna visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 35 de la Liga.
Así llegan Levante y Osasuna
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante fue derrotado en el Estadio de la Cerámica frente a Villarreal por 1 a 5 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 4 a favor.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Barcelona. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 7 en contra.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Osasuna se quedó con la victoria por 2 a 0.
El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 17 PP), mientras que la visita acumula 42 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (11 PG - 9 PE - 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|88
|34
|29
|1
|4
|58
|2
|Real Madrid
|77
|34
|24
|5
|5
|39
|3
|Villarreal
|68
|34
|21
|5
|8
|25
|10
|Osasuna
|42
|34
|11
|9
|14
|-2
|19
|Levante
|33
|34
|8
|9
|17
|-17
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 36: vs Celta: 12 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 36: vs Atlético de Madrid: 12 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Osasuna, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas