David Attenborough cumple 100 años y sigue inspirando con su pasión por la naturaleza

FOTO DE ARCHIVO: Sir David Attenborough durante un almuerzo para Miembros de la Orden del Mérito en el Palacio de Buckingham, Londres, Reino Unido

El británico David Attenborough, quien durante décadas ha sido la voz más autorizada del mundo en materia de naturaleza y cuyos documentales han sido vistos por cientos de millones ‌de personas, celebrará este viernes su centenario.

Tras ‌más de 70 años dedicándose al cine, la voz de Attenborough, reconocible al instante, es sinónimo de la historia de la naturaleza. Sigue estando a la vanguardia de los esfuerzos por proteger el medio ambiente y ha producido algunos de sus trabajos más impactantes en los últimos años.

Con la familia real británica, Barack Obama y la estrella del pop Billie Eilish entre sus admiradores, el carisma, el humor y la calidez de Attenborough, junto con la profundidad de sus conocimientos y su talento para contar historias, ​lo han convertido en una ⁠superestrella de la televisión.

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"Tu capacidad para transmitir la belleza y la vulnerabilidad de nuestro entorno natural ‌sigue siendo inigualable", dijo la difunta reina Isabel II sobre sus logros en 2019.

"SOLITARIO ⁠GEORGE" Y EL FRÁGIL MEDIO AMBIENTE

Las películas de Attenborough ⁠han transmitido las maravillas y también las tragedias del mundo natural a espectadores de todo el mundo.

Entre las escenas más destacadas se encuentra su encuentro con dos jóvenes gorilas de montaña juguetones que se le ⁠subieron encima durante su emblemática serie de 1979 "La vida en la Tierra".

También dejó boquiabierto a ​su público con el trabajo en equipo de una manada de orcas ‌que cazaban una foca creando olas para romper el ‌hielo, y su relato en 2012 de la historia de "Solitario George", la última tortuga superviviente ⁠de la isla Pinta, conmovió a la gente hasta las lágrimas.

"Tiene unos 80 años y le crujen un poco las articulaciones, como a mí, de hecho", dijo Attenborough, que entonces tenía 86 años.

La muerte de George, dos semanas después de que fuera filmado, supuso la extinción de su especie.

"Ha centrado la atención ​del mundo en ‌la fragilidad de nuestro medio ambiente", dijo Attenborough en aquel momento.

Aunque Attenborough ha encabezado numerosas encuestas de popularidad nacionales, siendo nombrado el hombre más admirado del país y el mayor icono cultural británico vivo, sus amigos dicen que se muestra incómodo cuando se le califica de "tesoro nacional".

"Lo que él siente es que es un servidor público. Siente que tuvo la ⁠oportunidad única de ser la voz de la naturaleza, de contarle a todo el mundo las maravillas de la naturaleza", dijo a Reuters Mike Gunton, un productor de televisión que ha trabajado con Attenborough en numerosas ocasiones.

A medida que el cambio climático se ha acelerado y la amenaza para gran parte del mundo se ha vuelto más urgente, Attenborough ha dedicado gran parte de sus noventa años a sensibilizar a la opinión pública.

Su éxito de taquilla de 2017, "Planeta azul 2", que ponía de relieve el flagelo del plástico en el océano, alcanzó ‌algunas de las cifras de audiencia más altas de la televisión británica antes de venderse a cadenas de todo el mundo.

Las imágenes de albatros alimentando sin saberlo a sus polluelos con plástico recogido del océano conmocionaron a la opinión pública y llevaron al Gobierno británico y a los principales minoristas a anunciar medidas para reducir el uso de plásticos.

"Creo que todas y cada una de las personas que han visto algo de ‌lo que ha hecho Sir David se han sentido inspiradas a preocuparse por la naturaleza", afirmó Doug Gurr, director del Museo de Historia Natural de Londres.

En Reino Unido, el centenario de Attenborough se celebra con una semana ‌de emisiones especiales en la ⁠BBC, un concierto en directo en el Royal Albert Hall, eventos en museos, paseos por la naturaleza y plantación de árboles.

Las emisiones incluyen su nueva serie "Secret Garden" ("Jardín ​secreto"). A sus 99 años, sigue muy involucrado en la realización de programas, según sus compañeros de la BBC, impulsado por su inquebrantable curiosidad y su alegría por contar historias.

Con información de Reuters