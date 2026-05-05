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Milei vuelve a irse del país y viaja a Estados Unidos en medio del escándalo Adorni

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza en El Destape.

El gobierno deJavier Milei avanza en una nueva semana tras profundizar su vínculo con Washington y viajará nuevamente a Estados Unidos para participar como orador en la Conferencia Global del Instituto Milken. Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta nuevas tensiones políticas luego de que la CGT marchó en Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y sectores combativos exigieron profundizar el plan de lucha contra el Gobierno. En tanto, se espera otra semana clave en la causa de Adorni con nuevas declaraciones. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza en El Destape.

 

 

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Hace 1 hora

Milei vuelve a irse del país y viaja a Estados Unidos en medio del escándalo Adorni

Por cuarta vez en lo que va del año, Javier Milei viajará a Estados Unidos. El motivo de esta nueva gira será concretar una serie de encuentros con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología, además de exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken.

 

La travesía del jefe de Estado comenzará este martes a las 13, cuando tome el vuelo que lo llevará hasta la ciudad de Los Ángeles. Acompañarán al mandatario la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

 

De acuerdo a lo difundido por presidencia, arribará a la ciudad norteamericana al otro día, cerca de la medianoche. El miércoles comenzarán sus actividades: tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken a las 14 (hora argentina). Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos.

 

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, que existen gracias a las leyes que impulsó. A las 18 (hora argentina), el economista realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.

 

La comitiva partirá de regreso a la Argentina esa misma jornada, en la noche angelina, y tiene previsto el arribo a Buenos Aires a las 13.30 del jueves.

Hace 2 horas

Los mercados dan la espalda a Milei y se preocupan por la pérdida del superávit fiscal

La recaudación de abril se frenó en la última semana y volvió a caer en términos reales por noveno mes consecutivo, mientras la mitad del gasto se vuelve a disparar 3,4% por la indexación automática de jubilaciones y planes sociales. El contexto internacional no ayuda y el mercado se desprende de los activos argentinos. Solo La ANSES evita un desplome mayor del Merval.

El Gobierno anunció el lunes un incremento de 3,38% en los haberes previsionales y planes sociales, el mismo día que confirmó la novena caída consecutiva de la recaudación impositiva, lo que potenció aún más la crisis fiscal que se viene expresando este año y que ya obligó a nuevos ajustes del gasto público con efecto contractivo sobre la actividad económica y contabilidad creativa para postergar pagos. El mercado ve esta evolución con preocupación y lo refleja en la caída de los activos financieros locales.

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Hace 3 horas

El duro pronóstico de Eduardo Feinmann sobre Javier Milei en vivo: "Pierde"

Eduardo Feinmann habló respecto al gobierno de Javier Milei y lanzó un duro pronóstico en vivo y en directo.

El duro pronóstico de Eduardo Feinmann para el gobierno de Javier Milei.

Eduardo Feinmann y Pablo Rossi hablaron largo y tendido, en su pase en A24, acerca de las nuevas pruebas que surgieron en torno al Caso Adorni: un contratista que realizó obras en la casa country del jefe de gabinete en Indio Cuá y que prestó declaración este lunes, asegurando que el funcionario le había pagado 245.000 dólares para hacer refacciones. Esto no hizo más que alimentar las dudas acerca del asidero económico del ex vocero presidencial para hacer frente a esos gastos, algo de lo que el conductor de El Noticiero se agarró para hacerle una dura advertencia a Javier Milei.

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Hace 8 horas

Galperín: la burla de un superrico que desnuda el desprecio de la élite argentina

El empresario sigue provocando en redes y no duda en apuntar a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: los jubilados que no llegan a fin de mes. En medio de la dramática crisis que atraviesan estos adultos mayores, la burla de Galperín no sólo expone la creciente desigualdad económica, sino el empoderamiento del 1% más rico.

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Hace 11 horas

Se agrava el conflicto universitario: los hospitales de la UBA al borde del cierre

La UBA advirtió por la crisis en hospitales universitarios: el martes, los directores darán una conferencia de prensa. 

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Hace 11 horas

Csome, sobre los 245.000 USD que gastó Adorni: "Es como hacer la casa de nuevo"

El arquitecto Alejandro Csome (@bauhasaurus) analizó los valores de la refacción que hizo Adorni en su casa de Indo Cuá y advirtió: "Es casi hacer una casa de nuevo".

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Construcción: el empleo está en su piso de 2022 y hay 200 mil puestos menos con Milei

Aunque en febrero se registró una leve suba mensual, el sector continúa en niveles bajos y exhibe el peor desempeño desde la salida de la pandemia.

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Adorni desmintió al arquitecto, reconoció que no hubo factura y se contradijo

El contratista que llevó adelante los arreglos en la casa del country de Manuel Adorni declaró bajo juramento que la refacción de la casa country de Indio Cuá costó U$S 245.000 y se pagó en efectivo. Qué respondieron en el entorno del jefe de Gabinete y cómo planean contraatacar.
 

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El tajante análisis desde PBA: “El programa económico de Milei fracasó”

El titular de ARBA, Cristian Girard, reconoció que diferentes indicadores productivos “se encuentran en valores similares a los de la pandemia, pero sin el virus”. “La gran mayoría de las actividades vinculadas al mercado interno y a los sectores productivos muestran una caída que parece no tener fin”, detalló.

Cristian Girard, titular de ARBA

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Hace 16 horas

Caso Adorni: la refacción de Indio Cuá costó U$S 245.000 y se pagó en efectivo

El contratista que llevó adelante los arreglos en la casa del country de Manuel Adorni y su esposa, Betina Angeletti, declaró bajo juramento haber recibido esa cifra en efectivo por el trabajo en Indio Cuá. 

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Hace 17 horas

Adorni evitó negar de manera directa que no hay sobresueldos en el Gobierno

El jefe de Gabinete afirmó que en el Gobierno "no se analizan notas periodisticas" para evitar referirse a la sospecha que se instaló el fin de semana y también volvió a eludir espuestas acerca de su crecimiento patrimonial. Fue su primera conferencia tras la reapertura de la Sala de Periodistas.

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El Gobierno ajusta más las transferencias a provincias y empuja la suba de tarifas locales

Los envíos de recursos de origen nacional registran nuevas caídas reales en 2026, mientras los distritos ajustan gastos y trasladan costos a los usuarios. El transporte público en el conurbano bonaerense es un reflejo del ahogo de la Nación a las provincias.

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Aumenta la luz en mayo: el incremento duplicará la inflación con más de 8%

Con aumentos que impactan más en los cargos variables que en los fijos, las nuevas tarifas eléctricas reflejan la actualización por índices de marzo. 

 

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Con Milei cerraron más de 26 mil empresas y Argentina está al borde de su mínimo histórico

Un informe señaló que el tejido empresarial logró hilvanar un período de crecimiento sostenido desde septiembre de 2021, pero la llegada de Milei a la Presidencia destruyó el entramado productivo. El número de compañías activas se ubica en 488.177, apenas un escalón por encima del peor registro de la serie analizada. 

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Santilli busca votos por la reforma electoral y propone alianzas a los gobernadores

El Gobierno Nacional busca derogar las PASO y cambiar el financiamiento de los partidos políticos.

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Milei usará el dinero de las privatizaciones para comprar equipamiento militar

Lo resolvió Javier Milei por decreto al lanzar el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino. También se le asignarán recursos obtenidos por la venta de bienes del Estado.

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