Milei vuelve a irse del país y viaja a Estados Unidos en medio del escándalo Adorni

Por cuarta vez en lo que va del año, Javier Milei viajará a Estados Unidos. El motivo de esta nueva gira será concretar una serie de encuentros con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología, además de exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken.

La travesía del jefe de Estado comenzará este martes a las 13, cuando tome el vuelo que lo llevará hasta la ciudad de Los Ángeles. Acompañarán al mandatario la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

De acuerdo a lo difundido por presidencia, arribará a la ciudad norteamericana al otro día, cerca de la medianoche. El miércoles comenzarán sus actividades: tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken a las 14 (hora argentina). Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos.

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, que existen gracias a las leyes que impulsó. A las 18 (hora argentina), el economista realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.

La comitiva partirá de regreso a la Argentina esa misma jornada, en la noche angelina, y tiene previsto el arribo a Buenos Aires a las 13.30 del jueves.