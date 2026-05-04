Santilli busca votos por la Reforma Electoral y propone alianzas electorales a los gobernadores

El Gobierno Nacional busca retomar la iniciativa legislativa con la reforma electoral que llegó trabada desde antes de ingresar al Congreso. Con el objetivo de torcer ese rumbo el ministro del Interior, Diego Santilli, viene reuniéndose con gobernadores para ofrecerles una salida política de cara a 2027 a cambio de que sus legisladores levanten la mano para derogar las PASO y cambiar el financiamiento de los partidos políticos.

Esta semana partirá a San Juan para ofrecerle al gobernador Marcelo Orrego el jueves una alianza electoral el próximo año. Es la propuesta que viene acercándole a los distintos jefes provinciales que lo visitan en su despacho.

“Las charlas por la reforma electoral pasaron de complicadas a lentas, viene lenta, pero no diría mal”, reconocen en la Casa Rosada. “Se está conversando con varios para ir juntos en la elección local y nacional”, comentan voces oficiales. Por ahora no hay respuestas contundentes al ofrecimiento. En medio del peor momento de Javier Milei con la opinión pública los armadores provinciales dudan de la conveniencia de avanzar en ese sentido. Lo que sí tienen claro es que les favorece evitarse una lista paralela armada por Karina Milei y los Menem que les compita.

Dado que prácticamente todas las provincias van a desdoblar sus elecciones, en un primer momento la propuesta variaba según si el comicio era el provincial o el nacional. Ahora se ofrece una alianza completa, siempre bajo el sello de La Libertad Avanza.

Las negociaciones para las legislativas del año pasado fueron duras y muy ríspidas. Los gobernadores cedieron sus armados ante los designios de Karina Milei. Era otro contexto, quedaban inevitablemente otros dos años de Gobierno y cerrar en buenos términos era una garantía de beneficios desde la Casa Rosada, evaluaron los aliados.

En la ronda de conversaciones que teje el ministro del Interior la principal ecuación por estas horas es política y no económica. Este año ya hubo adelanto de coparticipación ante la caída de la recaudación y las complicaciones para pagar salarios. Además ya hubo traspaso de rutas y otras obras públicas.

En abril el decreto abarcó a las provincias de Córdoba con la ruta 19, Santa Fe con la A012, San Luis con la ruta 7, Mendoza con las rutas 7, 40 y 143, Río Negro con las rutas 22 y 151, Neuquén con las rutas 22 y 242, Salta con la ruta 51, Santa Cruz con la ruta 3 y San Juan con las rutas 40, 20 y 150.

“Acaban de firmar traspaso de obras en rutas, nuestra política es que lo haga el privado o la provincia con el privado. Así que en lo que respecta a rutas... el decreto ya salió, ya está”, cierran la persiana a otras cartas para discutir con las provincias.

“Fondos otorgamos cuando lo solicitan y si se puede dar. El acuerdo electoral es político, pero los gobernadores pedirán fondos y se evaluará caso a caso”, resumen. En las últimas semanas, Santilli ya mantuvo encuentros con Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Claudio Poggi (San Luis).