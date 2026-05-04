Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 4 al domingo 10 de mayo 2026

Netflix, que sigue siendo una plataforma de streaming líder, renueva su catálogo cada semana con propuestas que van desde el drama psicológico hasta el suspenso basado en crímenes reales. Si estás buscando qué ver para empezar con buena energía el mes de mayo, te compartimos cinco películas y cinco series que están marcando tendencia esta semana.

Yiya Murano: muerte a la hora del té: este documental explora la psique de la envenenadora más famosa de Argentina. A través de una narrativa que mezcla el pasado de los años 70 con una investigación actual, la película retrata cómo la ambición y el engaño llevaron a "la envenenadora de Monserrat" a terminar con la vida de sus amigas más cercanas.

Compañeras de cuarto: una comedia con tintes de humor ácido, donde la timidez de Devon y la popularidad de Celeste chocan frontalmente. Lo que empieza como una convivencia universitaria forzada se transforma rápidamente en una guerra de pasivo-agresividad que escala a niveles inesperados.

Cuestión de confianza: Sophie Turner protagoniza este intenso thriller. Tras la filtración de fotos íntimas, una actriz busca refugio en una cabaña aislada. Sin embargo, lo que debía ser un retiro de paz se convierte en una pesadilla cuando unos intrusos la obligan a luchar por su supervivencia.

El yerno: una sátira política mexicana que sigue a José Sánchez, un operador político que atraviesa una mala racha. En esta historia, su verborragia y su icónico bigote no serán suficientes para salvarlo de una red de intrigas donde el poder es el premio mayor.