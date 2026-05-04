Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 4 al domingo 10 de mayo 2026

Netflix, que sigue siendo una plataforma de streaming líder, renueva su catálogo cada semana con propuestas que van desde el drama psicológico hasta el suspenso basado en crímenes reales. Si estás buscando qué ver para empezar con buena energía el mes de mayo, te compartimos cinco películas y cinco series que están marcando tendencia esta semana.
Películas para ver en Netflix
-
Yiya Murano: muerte a la hora del té: este documental explora la psique de la envenenadora más famosa de Argentina. A través de una narrativa que mezcla el pasado de los años 70 con una investigación actual, la película retrata cómo la ambición y el engaño llevaron a "la envenenadora de Monserrat" a terminar con la vida de sus amigas más cercanas.
-
Compañeras de cuarto: una comedia con tintes de humor ácido, donde la timidez de Devon y la popularidad de Celeste chocan frontalmente. Lo que empieza como una convivencia universitaria forzada se transforma rápidamente en una guerra de pasivo-agresividad que escala a niveles inesperados.
-
Cuestión de confianza: Sophie Turner protagoniza este intenso thriller. Tras la filtración de fotos íntimas, una actriz busca refugio en una cabaña aislada. Sin embargo, lo que debía ser un retiro de paz se convierte en una pesadilla cuando unos intrusos la obligan a luchar por su supervivencia.
-
El yerno: una sátira política mexicana que sigue a José Sánchez, un operador político que atraviesa una mala racha. En esta historia, su verborragia y su icónico bigote no serán suficientes para salvarlo de una red de intrigas donde el poder es el premio mayor.
-
Criaturas luminosas: un drama íntimo y conmovedor ambientado en la calma nocturna de un acuario. Sally Field entrega una actuación magistral como una mujer en duelo que encuentra una conexión sanadora y mística con el mundo marino para superar su pérdida.
Series para ver en Netflix
-
Leyendas: el Reino Unido de los años 90, en plena guerra contra el narcotráfico. La serie sigue a agentes de aduanas que se infiltran en peligrosas bandas criminales, mostrando el costo humano de vivir bajo una identidad falsa.
-
Los no elegidos: Rosie intenta escapar de un matrimonio roto y de las presiones de una comunidad religiosa opresiva. Su relación con Sam parece ser la salida, pero secretos del pasado amenazan con destruir su última esperanza de libertad.
-
La escalera (temporada 1): basada en un caso real que conmocionó al mundo, relata el juicio al escritor Michael Peterson tras la misteriosa muerte de su esposa al pie de una escalera. ¿Fue un accidente o un asesinato a sangre fría?
-
Bronca (temporada 2): tras el éxito de su primera entrega, la serie regresa con un nuevo conflicto. Esta vez, una disputa entre un jefe y su esposa desata una red de chantajes en un exclusivo club de campo liderado por un multimillonario.
-
Confía en mí: el falso profeta: una experta en sectas y su esposo se infiltran en una comunidad polígama para exponer a su carismático pero peligroso líder. Una historia tensa sobre la manipulación psicológica y el fanatismo extremo en Estados Unidos.