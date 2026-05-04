Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 4 de mayo 2026: el nuevo participante eliminado

Se conoció quién puede ser el nuevo participante eliminado de Gran Hermano de hoy lunes 4 de mayo 2026.

La expectativa crece en la casa de Gran Hermano en la previa de una nueva gala de eliminación. Este lunes 4 de mayo de 2026, las encuestas y sondeos en redes sociales comienzan a marcar tendencia sobre quién es el nuevo eliminado de GH, generando debate entre los seguidores del reality.

Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano para hoy 4 de mayo 2026

Luego de una semana intensa y tras conocerse los primeros participantes salvados, la placa definitiva quedó integrada por diez jugadores:

Danelik

Daniela De Lucía

Eduardo Carrera

Grecia Colmenares

Juanicar

Gladys “La Bomba Tucumana”

Luana Fernández

Nazareno Pompei

Titi Tcherkaski

Franco Zunino

La conformación de esta placa dejó en evidencia la tensión dentro de la casa, con varios perfiles fuertes en riesgo. A medida que se acerca la gala, los fandoms intensifican sus campañas para sostener a sus favoritos y empujar a sus rivales hacia la salida.

La última semana dejó una de las placas más amplias y tensas de la temporada

Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano hoy lunes 4 de mayo 2026, según las encuestas

Las redes sociales volvieron a convertirse en un termómetro clave para anticipar el resultado de la gala:

En este contexto, el usuario Tronk difundió en su cuenta de X una encuesta que posiciona a Nazareno Pompei como el principal candidato a abandonar la casa, con más del 55% de los votos. En segundo lugar aparece Eduardo Carrera, quien reúne el 28,3% de los sufragios, consolidándose también como uno de los participantes más comprometidos de cara a la eliminación.

Las redes sociales volvieron a posicionarse como un termómetro clave

Por otro lado, el influencer Fefe Bongiorno compartió en Instagram otro relevamiento que arrojó resultados distintos. Allí, Danelik encabeza la intención de voto negativo con 1,4 mil votos, seguida nuevamente por Eduardo Carrera, quien supera los 500 votos.

Estos datos reflejan un escenario abierto, aunque con algunos nombres que se repiten en la zona de riesgo, lo que aumenta la incertidumbre sobre quién integrará la lista de eliminados de Gran Hermano esta semana.

Esta disparidad evidencia un escenario abierto, donde los fandoms juegan un rol determinante

Qué dicen las tendencias y quién podría irse de Gran Hermano hoy 4 de mayo 2026

A partir del análisis de ambas encuestas, se observa que hay tres participantes que concentran la mayor parte de los votos negativos: Nazareno Pompei, Danelik y Eduardo Carrera. Sin embargo, el alto porcentaje obtenido por Nazareno en la encuesta de X lo posiciona como el candidato más firme para dejar la competencia.

Si bien los resultados oficiales pueden diferir, ya que el voto del público suele sorprender, las tendencias marcan que Nazareno corre con desventaja frente a sus compañeros. Eduardo, en tanto, se mantiene como una figura en riesgo constante, mientras que Danelik también aparece en la mira de los seguidores.

Todos los participantes que siguen en juego en Gran Hermano

Mientras se espera la definición, la casa de Gran Hermano continúa con una amplia cantidad de jugadores en competencia. Entre quienes siguen en carrera se encuentran Franco Zunino, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Lolo Poggio, Yisela Pintos, Daniela De Lucía, Emanuel Di Gioia, Eduardo Carrera, Catalina Tcherkaski, Danelik Galazán, Manuel Ibero Durigon, Carla Bigliani, Inés Lucero y Tamara Paganini.

Cada gala redefine el juego y reconfigura alianzas, por lo que la salida de uno de los nominados podría cambiar por completo la dinámica dentro de la casa.

La definición se conocerá en la emisión en vivo de este lunes, donde finalmente se sabrá quién se convierte en el nuevo integrante de los eliminados de Gran Hermano en esta etapa decisiva del reality.