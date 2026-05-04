Cómo viajar gratis en colectivo con Cuenta DNI en mayo 2026: así se puede obtener el 100% de descuento

Cuenta DNI: cómo obtener el 100% de descuento para viajar gratis en colectivo.

En contexto económico donde el costo del transporte es cada vez más alto, Cuenta DNI incorporó pagos sin contacto y, con eso, la posibilidad de viajar gratis en colectivo bajo ciertas condiciones. Pero, ¿cuál es el paso a paso para viajar gratis en mayo 2026 y adquirir el descuento?

La medida, que ya comenzó a implementarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), marca un paso más en la digitalización de los pagos cotidianos. Este beneficio de la billetera virtual del Banco Provincia busca simplificar operaciones y, al mismo tiempo, incentivar el uso de herramientas digitales.

Cómo viajar gratis con Cuenta DNI en mayo 2026

El beneficio más llamativo es el reintegro del 100% en pasajes de transporte público. En esta primera etapa, aplica para colectivos y subtes dentro del AMBA a través del celular como medio de pago.

Para acceder, es necesario contar con un dispositivo Android y tener vinculada una tarjeta Visa emitida por el Banco Provincia en la billetera digital Cuenta DNI. Una vez realizado el pago con el celular, el monto del pasaje se reintegra de manera automática en la cuenta del usuario.

Cuenta DNI.

Paso a paso: cómo activar el pago sin contacto para viajar gratis en colectivo en mayo 2026

El proceso de activación es sencillo, pero clave para acceder al beneficio:

Dentro de la aplicación Cuenta DNI, los usuarios deben ingresar a la sección de tarjetas y seleccionar la opción de pagos sin contacto (NFC). Luego, se solicita aceptar los términos y condiciones y realizar una validación biométrica, que puede ser mediante huella digital o reconocimiento facial. A partir de ese momento, el celular queda habilitado para pagar simplemente acercándolo al lector del transporte.

La tecnología NFC elimina la necesidad de usar efectivo o tarjetas físicas, lo que no solo agiliza el proceso, sino que también mejora la seguridad de cada transacción.

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

Una por una, todas las promos de Cuenta DNI en mayo 2026

Cuenta DNI ofrece beneficios al realizar compras en distintos rubros:

Gastronomía: 25% de descuento sábados y domingos (tope $8.000 semanales).

25% de descuento sábados y domingos (tope $8.000 semanales). YPF (gastronomía): 25% los fines de semana en locales adheridos (no incluye combustible).

25% los fines de semana en locales adheridos (no incluye combustible). Universidades, clubes y eventos: 40% todos los días (tope $6.000 semanales).

40% todos los días (tope $6.000 semanales). Marcas destacadas: 30% todos los días (tope $15.000 mensual).

30% todos los días (tope $15.000 mensual). Librerías: 10% lunes y martes, sin tope.

10% lunes y martes, sin tope. Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, sin tope.

10% miércoles y jueves, sin tope. Jubilados: 5% adicional en supermercados, con tope de $5.000.

En supermercados también hay beneficios diarios según la cadena: