Macará vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Copa Sudamericana

El duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo A de la Copa Sudamericana se jugará el próximo miércoles 6 de mayo a las 21:00 (hora Argentina).
Así llegan Macará y Tigre
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
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Últimos resultados de Macará en partidos de la Copa Sudamericana
Macará derrotó por 2 a 0 a Alianza Atlético en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 3 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 1 gol y ha convertido 5.
Últimos resultados de Tigre en partidos de la Copa Sudamericana
Tigre llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a América de Cali. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 2.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Macará resultó vencedor por 0 a 1.
Macará quiere mantenerse en la cima del Grupo A. Hasta el momento acumula 7 puntos con 4 goles. El Matador se encuentra en segundo lugar con 4 unidades y 3 goles convertidos.
Fechas y rivales de Macará en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo A - Fecha 5: vs Alianza Atlético: 21 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 6: vs América de Cali: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo A - Fecha 5: vs América de Cali: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 6: vs Alianza Atlético: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Macará y Tigre, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas