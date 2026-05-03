Barracas Central vs Olimpia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo G de la Copa Sudamericana

El próximo miércoles 6 de mayo, a partir de las 21:00 (hora Argentina), Olimpia visita a Barracas Central en el Lencho, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo G de la Copa Sudamericana.

Así llegan Barracas Central y Olimpia

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

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Últimos resultados de Barracas Central en partidos de la Copa Sudamericana

Barracas Central viene de empatar ante Audax Italiano por 1-1.

Últimos resultados de Olimpia en partidos de la Copa Sudamericana

Olimpia llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Vasco da Gama. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias e igualó 1 vez. Con 3 goles a favor, ha recibido 3 en contra.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y firmaron un empate en 0.

Ambos equipos tienen que aprovechar todas las oportunidades para adquirir las tres unidades y tratar de revertir la diferencia con el resto de los contrincantes. Último en el grupo, Barracas C. apenas cosechó 3 unidades. Olimpia se ubica penúltimo y consiguió obtener 4 puntos.

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo G - Fecha 5: vs Audax Italiano: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Vasco da Gama: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olimpia en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo G - Fecha 5: vs Vasco da Gama: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Audax Italiano: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Barracas Central y Olimpia, según país