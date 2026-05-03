MC Torque vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo F de la Copa Sudamericana

El duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo F de la Copa Sudamericana se jugará el próximo miércoles 6 de mayo a las 19:00 (hora Argentina).

Así llegan MC Torque y Palestino

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

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Últimos resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana

MC Torque no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Dep. Riestra.

Últimos resultados de Palestino en partidos de la Copa Sudamericana

Palestino sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Grêmio. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 2 goles y ha recibido 3 en contra.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y MC Torque resultó vencedor por 0 a 2.

MC Torque buscará seguir primero en el Grupo F. Sumó hasta el momento 6 puntos y convirtió 4 goles. Palestino necesita sumar sí o sí. Se ubica en el último lugar de la tabla con 2 puntos.

Fechas y rivales de MC Torque en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo F - Fecha 5: vs Dep. Riestra: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Grêmio: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Palestino en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo F - Fecha 5: vs Grêmio: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Dep. Riestra: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario MC Torque y Palestino, según país