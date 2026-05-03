Audax Italiano vs Vasco da Gama: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo G de la Copa Sudamericana

Audax Italiano recibirá a Vasco da Gama, en el marco de la fecha 4 del grupo G de la Copa Sudamericana, el próximo miércoles 6 de mayo a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida.
Así llegan Audax Italiano y Vasco da Gama
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
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Últimos resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Sudamericana
Audax Italiano sacó un empate por 1 en su visita a Barracas Central. En las 3 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana
Vasco da Gama viene de derrotar a Olimpia con un marcador 3 a 0. En los últimos 3 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 4 goles y le han convertido 2 en su arco.
Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y el marcador favoreció a Audax Italiano con un marcador de 1-2.
Vasco lidera el Grupo G con 4 puntos y 4 goles, mientras que Audax I. ocupa el segundo puesto de la tabla y suma apenas 4 unidades y 3 anotaciones.
Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo G - Fecha 5: vs Barracas Central: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo G - Fecha 6: vs Olimpia: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Vasco da Gama en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo G - Fecha 5: vs Olimpia: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo G - Fecha 6: vs Barracas Central: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Audax Italiano y Vasco da Gama, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas