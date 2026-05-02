Video: Colapinto se rozó con Verstappen, perdió dos puestos en la Sprint de Miami y no sumó

Franco Colapinto largó octavo en la carrera Sprint del GP de Miami de la Fórmula 1 este sábado 2 de mayo y quedó en el décimo lugar tras 19 giros. El piloto argentino de 22 años que viene de dar un Road Show en Buenos Aires perdió un lugar tras un toque con Max Verstappen en la largada, otro en las últimas vueltas a manos de Isack Hadjar y culminó dos puestos detrás de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly que acumuló una unidad.

De esta manera, el oriundo de Pilar no pudo sumar su segundo punto en este campeonato después del único acumulado en el Gran Premio de China semanas atrás. Esta tarde desde las 17 de nuestro país afrontará la Qualy y la carrera del domingo tendrá lugar desde la misma hora.

Cómo terminó la Sprint del Gran Premio de Miami con Colapinto décimo

Lando Norris - McLaren. Oscar Piastri - McLaren. Charles Leclerc - Ferrari. George Russell - Mercedes. Max Verstappen - Red Bull Racing. Kimi Antonelli - Mercedes. Lewis Hamilton - Ferrari. Pierre Gasly - Alpine. Isack Hadjar - Red Bull Racing. Franco Colapinto - Alpine. Gabriel Bortoleto - Audi F1. Esteban Ocon - Haas. Oliver Bearman - Haas. Carlos Sainz - Williams. Liam Lawson - RB. Sergio Pérez - Cadillac. Fernando Alonso - Aston Martin. Lance Stroll - Aston Martin. Valtteri Bottas - Cadillac. Alex Albon - Williams. Nico Hulkenberg (afuera) - Audi F1. Arvid Lindblad (afuera) - RB.

GP de Miami: horarios

Sábado 2 de mayo

Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17.00 horas

Colapinto en la Sprint del GP de Miami

Cómo le irá a Colapinto en el Gran Premio de Miami, según la IA

"Basándonos en el rendimiento actual del Alpine y el historial reciente de Franco, este es el escenario más probable: Puesto 11° o 12°", sentenció la IA y explicó su predicción para Colapinto: "Aunque ha demostrado que tiene ritmo para pelear por el Top 10, Miami es un circuito callejero exigente con muros muy cerca y zonas de alta velocidad que suelen castigar los errores de los neumáticos". Del mismo modo, enumeró tres puntos claves.

El factor "Puntos": Su objetivo real será batallar con los Aston Martin y los Haas por ese último lugar en la zona de puntos (10° puesto). Si logra una buena clasificación el sábado, salir desde la quinta o sexta fila le daría aire limpio para gestionar el ritmo.

Su objetivo real será batallar con los Aston Martin y los Haas por ese último lugar en la zona de puntos (10° puesto). Si logra una buena clasificación el sábado, salir desde la quinta o sexta fila le daría aire limpio para gestionar el ritmo. Gestión de neumáticos: Uno de los fuertes de Colapinto es el cuidado de las gomas en tandas largas. Si la carrera se presenta lineal y sin demasiados Safety Cars que arruinen la estrategia (como le pasó en Japón), tiene grandes chances de terminar en las puertas de los puntos o pescando un décimo lugar si alguno de los de arriba falla.

Uno de los fuertes de Colapinto es el cuidado de las gomas en tandas largas. Si la carrera se presenta lineal y sin demasiados Safety Cars que arruinen la estrategia (como le pasó en Japón), tiene grandes chances de terminar en las puertas de los puntos o pescando un décimo lugar si alguno de los de arriba falla. Duelo interno: Es probable que termine muy cerca de su compañero Pierre Gasly. Si logra ganarle el duelo personal este fin de semana, será una victoria moral importantísima para consolidar su lugar en la parrilla de cara a la gira europea.

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