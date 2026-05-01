Colapinto suma un punto en la temporada.

Las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita dejaron la Fórmula 1 sin acción durante todo abril, tiempo que la FIA aprovechó para hacer una revisión del reglamento técnico y los equipos usaron para mejorar sus monoplazas. Después de un mes sin carreras, la máxima categoría volverá este fin de semana con el Gran Premio de Miami por la cuarta fecha de la temporada, aunque las cosas podrían no salir muy bien.

Apenas una semana después de su exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto ya se encuentra en el Autódromo Internacional de Miami a la espera del inicio de las actividades este viernes, con la única sesión de prácticas libres y la sprint shootout. No obstante, el pronóstico del clima indica que la F1 podría llegar a cancelarse este fin de semana debido a condiciones adversas y la legislación de los Estados Unidos.

De acuerdo con la meteorología, hay un índice del 70% de probabilidad de lluvia para el domingo, aunque el principal problema es que hay chances de tormenta eléctrica por la tarde, justo al horario de la carrera. Las leyes de Florida indican que cualquier evento desarrollado a cielo abierto debe ser suspendido ante dichas condiciones, además de que la normativa de la F1 también indica que la presencia de rayos en las cercanías a un circuito es motivo suficiente para analizar la suspensión de la carrera.

Ante tales circunstancias, los equipos se preparan a la posibilidad de no llevarse puntos el domingo o de tener una jornada larga a la espera de que calme la tormenta, lo que retrasaría todo el cronograma de las actividades, tal como sucedió en Suzuka en 2022. Por el momento, la F1 está instalada en Miami y es casi seguro que no habrá inconvenientes con desarrollar las actividades del viernes y sábado.

Cabe mencionar que el GP de Miami consta de 57 vueltas y está programado para las 17:00 horas del domingo, mientras que en Florida serán las 15:00, de manera tal que habrá tiempo para retomar la carrera en caso de interrupciones. Por lo tanto, todo dependerá de cómo evolucione el pronóstico y de la potencia de la tormenta, que podría ser fugaz o mantenerse por varías horas sobre la pista estadounidense.

Así va a estar el clima este fin de semana en Miami.

Horarios del GP de Miami 2026 de Fórmula 1

Después de un mes de espera, la cuarta fecha de la Fórmula 1 se disputará este fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que estará bajo el formato sprint. A continuación, los días y horarios: