Alerta total por lo que contó el diseñador Benito Fernández sobre Javier Milei.

En la pantalla de Infobae en Vivo, el reconocido diseñador Benito Fernández lanzó una feroz crítica contra el presidente Javier Milei. Con total indignación, el histórico referente de la moda contó que votó a este gobierno, pero aseguró que no lo volvería a hacer.

La grave crisis golpea de lleno a todos los sectores de la industria y las voces de rechazo se multiplican en todos los ámbitos. Durante una entrevista, el artista expuso su enorme decepción y marcó un límite. "Yo voté a este Gobierno. Hoy, obviamente, no lo volvería a votar y van a tener que buscar mi voto en otra persona. No sé, en alguien K", señaló.

Luego, profundizó en el quiebre de esa confianza: "No hay manera de que me convenzan. Yo me ofrecí para ayudarlos, para apoyar. Hirieron una industria que es la que yo amo hace 40 años".

Alerta total por lo que contó el diseñador Benito Fernández sobre Javier Milei.

La realidad del sector textil

Lejos de calmar su enojo, el modisto reveló la dramática realidad de sus colegas y el temor generalizado a las posibles represalias. "Yo me fundí tres veces. En el 2001, en el 2020 y en el 2024. Yo hoy estoy sentado acá por mi industria, no por mí", relató y agregó: "Mucha gente del sector está re mal y no habla porque tiene miedo".

"Después de lo que dijo ayer el Presidente de que la industria textil está mal por el diseño...", prosiguió Fernández y sentenció: "Venir con ese golpe bajo a echarnos la culpa a los diseñadores para que nos pongamos las pilas para ser competitivos con China me parece de una perversidad que no he visto en mi vida".