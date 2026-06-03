De Arrascaeta sufre lesión muscular pero sigue convocado en plantel mundialista de Uruguay: AUF

El principal mediocampista creativo de la selección uruguaya, Giorgian De Arrascaeta, sufrió una lesión muscular en uno de sus gemelos pero seguirá formando parte del equipo que participará en el Mundial, dijo el miércoles la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
El jugador, campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, salió sentido del entrenamiento el martes, pero no se conocía la gravedad de su lesión.
"Se realizaron los estudios correspondientes y se evaluó el caso con el tiempo necesario, concluyendo que podrá ser parte de la delegación mundialista", dijo la AUF en un comunicado, sin dar más detalles.
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El conjunto sudamericano debutará en el torneo el 15 de junio frente a Arabia Saudita en el Grupo H. También enfrentará a Cabo Verde y al campeón europeo, España, por un lugar entre los 32 mejores de la Copa que arrancará la próxima semana en Estados Unidos, México y Canadá.
(Escrito por Daniela DesantisEditado por Javier Leira)