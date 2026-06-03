De Arrascaeta sufre lesión muscular pero sigue convocado en plantel mundialista de Uruguay: AUF

FOTO ARCHIVO-Giorgian de Arrascaeta del Flamengo durante el partido ante Bahia por el brasileirao

​El principal mediocampista creativo de la selección ‌uruguaya, Giorgian ‌De Arrascaeta, sufrió una lesión muscular en uno de sus gemelos pero seguirá formando parte del equipo que participará ​en el ⁠Mundial, dijo el ‌miércoles la Asociación Uruguaya ⁠de Fútbol (AUF).

El ⁠jugador, campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, ⁠salió sentido del ​entrenamiento el martes, ‌pero no se ‌conocía la gravedad de ⁠su lesión.

"Se realizaron los estudios correspondientes y se evaluó el ​caso ‌con el tiempo necesario, concluyendo que podrá ser parte de la delegación mundialista", ⁠dijo la AUF en un comunicado, sin dar más detalles.

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El conjunto sudamericano debutará en el torneo el 15 de junio frente ‌a Arabia Saudita en el Grupo H. También enfrentará a Cabo Verde y al campeón europeo, ‌España, por un lugar entre los 32 mejores de ‌la ⁠Copa que arrancará la próxima semana ​en Estados Unidos, México y Canadá.

(Escrito por Daniela DesantisEditado por Javier Leira)