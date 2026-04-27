Benito Fernández expuso el mal momento que pasa la industria textil.

Este último domingo 26 de abril se desarrolló el Martín Fierro de la Moda, dedicado a premiar lo más destacado de esta industria a lo largo del 2025. Numerosas figuras de la televisión hicieron acto de presencia, incluyendo a una Juana Viale que obtuvo el premio máximo: el clásico Martín Fierro de Oro. Sin embargo, prácticamente ninguno de los galardonados hizo referencia alguna a la delicada situación que atraviesa su profesión.

Benito Fernández, uno de los máximos exponentes del área textil en la Argentina, hizo hincapié en eso durante la última emisión de La Mañana con Moria, el programa que Moria Casán conduce en El Trece. Allí, criticó la falta de voces que expusieran la realidad que se está viviendo, en un contexto de crisis producto del modelo económico ejecutado por Javier Milei.

Juana Viale se llevó el Martín Fierro de la Moda.

¿Qué dijo Benito Fernández sobre la industria textil?

En determinado momento, Benito expuso que le pareció "una vergüenza que nadie, pero nadie, haya dicho cómo está la industria textil, del momento que está pasando la industria". Si bien reconoció que "Pampita dijo, Franchín dijo y creo que Vicuña algo", reiteró: "Que la gente de la industria no esté diciendo que de diez máquinas, siete están paradas, me pareció una vergüenza. Y lo tengo que decir porque es una profesión que yo quiero".

En ese sentido, relató: "Yo me fundí tres veces, pero tengo la posibilidad de reinventarme, pero hay gente que no se puede reinventar Moria, está en la calle. No es una cuestión política, pero es una industria que quiero hace 40 años y que nadie se haya parado a decir lo que está pasando, me da vergüenza...". Luego, expuso su preocupación por la gente que se quedó sin trabajo en el sector y que "no sabe hacer otra cosa, ¿ahora cómo le va a dar de comer a su familia?". Seguido a eso, criticó el descuido de la industria local en favor de las importaciones cada vez más abiertas: "Ahora todos, en ves de pagar 80.000 una remera, la podemos tener a 15.000. ¿Pero a costo de qué? De que se quede una familia sin comer".

Finalmente, señaló: "Hablaron de los diseñadores, pero los diseñadores zafamos, no hablaron de la gente que se queda en la calle. Hay muchos diseñadores buenísimos y está buenísimo lo que hacemos en el mundo, pero si están cerrando las fábricas... los locales Moria, caminen, vayan a ver los locales".