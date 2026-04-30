Pettovello no contestó al reclamo de intendentes y Kicillof dijo que la ministra "prefiere hacer de barrabrava"

El gobernador Axel Kicillof dijo que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prefirió “hacer de barrabrava” y “alentar” a Manuel Adorni en el Congreso, en vez de “dar explicaciones” y “dar la cara frente al desastre que están haciendo”. El mandatario hizo alusión al reclamo escrito que llevaron unos 50 intendentes bonaerenses a la sede del ministerio de Capital Humano en reclamo del dinero por la comida de los menores. El hecho ocurrió en el mismo momento en que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estaba dando explicaciones ante el Congreso de la Nación, motivo por el cual gran parte del gabinete - incluido Javier Milei - estaban en los palcos acompañándolo.

Tras anunciar la ampliación del vademecum de medicamentos bonaerenses en el hospital Alejandro Korn de La Plata, Kicillof se refirió al accionar de Pettovello: “La ministra estaba muy contenta haciendo de barrabrava para alentar al Jefe de Gabinete mientras trataba de eludir cualquier respuesta a las explicaciones que tiene que dar”. Para el mandatario bonaerense, la funcionara nacional prefirió no atender a los intendentes y evitar “dar la cara con el desastre que está haciendo”. “El problema no es bonaerense es de todo el país”, cerró.

Intendentes de PBA le exigieron a Milei la plata del servicio alimentario escolar

El pedido de los jefes comunales a Sandra Pettovello fue para que Nación vuelva a otorgar los fondos correspondientes al Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria), que alimenta más de 2 millones y medio de niños y adolescentes. Así, el peronismo recuperó la calle en medio de la crisis política que atraviesa el gobierno libertario y de una galopante crisis económica que ya sufre todo el país.

Sobre el Servicio Alimentario Escolar, el análisis de su evolución presupuestaria en términos reales permite advertir una "insuficiencia en los montos asignados por el Gobierno Nacional para sostener su nivel de prestación". Durante 2024, el financiamiento nacional alcanzó los $70.500.000.000, cifra inferior a los $104.939.000.000. En 2025, se solicitaron $130.939.000.000, y Nación aportó $77.523.380.480. De 2024 a 2025 el aporte de Nación a la Provincia "aumentó solo en un 10%, mientras que la inflación interanual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC fue de 55,9%".

Para 2026, y considerando la evolución de los precios, "el requerimiento estimado asciende a $177.000.000.000"; sin embargo, la propuesta vigente contempla un monto de "$80.883.953.100, lo que representa un incremento nominal del 4%, muy por debajo de la dinámica inflacionaria observada", indicaron en la nota presentada.

En contraste, la Provincia de Buenos Aires dispuso para el mismo período una suba del 30% en la inversión destinada al SAE, sosteniendo y fortaleciendo el sistema alimentario en un contexto de creciente demanda. "Esta diferencia en la evolución de los recursos evidencia la necesidad de revisar el esfuerzo relativo entre jurisdicciones, a fin de garantizar un esquema de financiamiento equitativo y sostenible", alegaron.